Del Mazo lidera, según el conteo rápido del IEEM; Morena señala que ese resultado es erróneo

El Instituto Electoral del Estado de México informó que según el conteo rápido, Alfredo del Mazo, candidato del PRI, lideraría la elección a gobernador de la entidad con entre 32.75 por ciento y 33.59 por ciento, frente a Delfina Gómez, de Morena, con entre 30.73 y 31.53 por ciento.



Sin embargo, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un video que la información que dio el instituto electoral local no corresponde a la realidad.



Por otra parte, en conferencia de prensa, la candidata celebró su desempeño en la elección y llamó a esperar los resultados finales del PREP.



“Vamos a tomarlo con toda la seriedad, con la tranquilidad que hemos planteado, la transformación debe ser pacífica, volvemos a insistir, esperemos los resultados para mañana darlos a conocer, les puedo decir que vamos ‘requete bien’”, dijo.





“Con esa muestra tan baja el mismo Instituto Electoral reconoció que su resultado tenía un 5% de margen de error. En ese sentido consideramos que los resultados que acaba de señalar el IEEM son erróneos y no reflejan lo que sucedió el día de hoy en la contienda si lo comparamos contra el PREP en este momento que tiene ya 6 mil actas, más de doble del conteo rápido y el 16.8% de captura”, dijo el líder de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte, durante la conferencia.



“El PREP no es muestreo estadístico, son votos, a diferencia del conteo que es una parte estadística. Estamos adelante en la elección de gobernador y estamos ganando la elección”, agregó.



En Twitter, el Instituto destacó que "el Conteo Rápido es una muestra estadística y no el resultado final de la elección, que se dará una vez contados todos los votos".

Recuerda: El Conteo Rápido es una muestra estadística y no el resultado final de la elección, que se dará una vez contados todos los votos. pic.twitter.com/zWEfOO7XTc — IEEM (@IEEM_MX) 5 de junio de 2017



De acuerdo con el conteo, el tercer lugar correspondería a Juan Zepeda, del PRD, con entre 17.6 y 18.28 por ciento de los votos, y en cuarto lugar se ubica a Josefina Vázquez Mota, del PAN, con un rango de votos de entre 10.99 y 11.57 por ciento.



La candidata independiente Teresa Castell habría obtenido entre 2.15 y 2.27 por ciento, mientras que el aspirante del PT, Óscar González, quien declinó de la contienda a favor de Delfina Gómez, habría sumado entre 1.03 y 1.13 por ciento.



Los votos nulos alcanzaron entre 2.95 y 3.29 por ciento de los votos, mientras que los candidatos no registrados habrían sumado entre 0.08 y 0.11 por ciento.​



De acuerdo con las cifras del instituto, la participación en la entidad habría sido de entre 53.3 y 54.1 por ciento.