Debemos atacar las causas de inseguridad en CDMX: Mario Delgado

​El senador y aspirante de Morena a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Mario Delgado, dijo en La Nota Dura que el problema de inseguridad en la capital debe ser resuelto desde sus orígenes.



“Tienes que ir a las causas”, comentó. “Por ejemplo, un joven que sale de la prepa sin terminarla con esa edad y esa preparación, tiene tres opciones: el desempleo, la economía informal o en un empleo muy pagado, el riesgo de caer en la delincuencia es muy alto”.



Delgado señaló que el tema de la inseguridad se ha convertido en una problemática significativa en la Ciudad de México, la cual no existía en épocas anteriores.



“Es grave el tema de la inseguridad, se siente en las colonias, es algo que ya no teníamos”, dijo. “Hay que tener una visión integral, tenemos que recuperar el trabajo de las policías y el jefe de gobierno tiene que estar todos los días revisando eso”.



El senador agregó que ha puesto sus miras en la jefatura de gobierno debido a las condiciones actuales de la capital y el apoyo que ha recibido por parte de la población en diversas encuestas.



“No me gusta lo que está pasando, no me gusta ver a mi ciudad cómo va perdiendo la tranquilidad, cómo empieza a regresar el miedo”… “Yo empecé a aparecer en las encuestas sin haber levantado la mano, para mi es significativo, porque quiere decir que la gente todavía se acuerda de mí, o reconoce el trabajo que estoy haciendo”.