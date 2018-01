Debemos acompañar al INE en blindaje electoral en el 2018: Peschard

Para la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, uno de los retos del sistema en 2018 será acompañar al Instituto Nacional Electoral en el blindaje de los comicios.



Durante su ponencia en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador de SNA, de este año, la también académica aseguró que se debe lograr que las elecciones sean “las más limpias y ejemplares de nuestra historia”.



“Hoy contamos con una autoridad electoral autónoma, con capacidad probada para organizar las elecciones y prevenir los fraudes. Y hoy esa autoridad nos dice que la corrupción también se cuela por los resquicios electorales, que ahí también existe la nefasta práctica de las empresas fantasmas, y que hay también un modus operandi para el desvío de recursos públicos en beneficio de intereses políticos”, dijo en la última sesión en la que participa, ya que será relevada el 8 de febrero.



La presidenta del Comité Coordinador también hizo un recuento de los desafíos que enfrenta la consolidación del SNA. “Para empezar, tenemos que terminar de construir el andamiaje de nuestro sistema”, aclaró.



Explicó que se deben nombrar un Fiscal Especial Anticorrupción y los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados del tema, además del titular de la Auditoría Superior de la Federación.



“Hoy sólo la tercera parte de las entidades federativas cuentan con un sistema local anticorrupción y ya se observan deficiencias en las capacidades técnicas instaladas y la obligada autonomía que requieren. Hay un camino largo que recorrer, y debemos acelerar el paso”, aseguró.



Otro pendiente que destacó es la coordinación entre las instituciones que integran el Comité Coordinador del SNA: la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



Asimismo, reconoció que combatir la corrupción es parte de un largo camino, pues a un año de la instalación del sistema, no se ha hecho “ni un rasguño” a ese enemigo.



“Cierro mi ciclo y me doy cuenta de que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo, y que aparece en lugares donde no se esperaba”, agregó.