Cualquier persona ofendida pudo haber matado a 'El Pirata de Culiacán'; Fiscal de Jalisco

Guadalajara, Jal.- El Fiscal General Raúl Sánchez Jiménez, asegura que cualquier persona de las tantas que ofendió el 'Pirata de Culiacán', pudo haberlo asesinado, por lo que se siguen varias líneas de investigación.



Desde el primer momento de la agresión se le atribuye responsabilidad al Cártel Jalisco Nueva Generación por un video en el que retaba al líder del grupo delictivo, Nemesio Oseguera Cervantes, 'el Mencho', "lo que me pongan … A mí, el Mencho me pela la verga...” decía en el video.



En un encuentro con medios de comunicación, el funcionario refiere que sólo hay una línea de investigación que se sostiene en la forma de operar de parte de los sicarios, "hay un video donde él hace aseveraciones. Se desconoce si tiene relación con el mismo hecho. Lo que sí es que llegaron dos personas, victimaron a la persona y otro quedó herido, el cual falleció momentos después”.



El fiscal informó que el blogger se mostraba agresivo en sus apariciones en red, e incluso en los eventos para los que era contratado, "se podría decir que en ocasiones. se menciona que era hasta acompañante. dando shows o haciendo la farándula o el ambiente en una fiesta”.



La persona que falleció era el dueño del bar Los Mentados Cántaros, donde ocurrió la agresión, quien sirvió de parapeto del 'Pirata', que se ocultaba detrás de él para evitar ser herido; a fin de cuentas sus asesinos lo acorralaron en un rincón del establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones, el influencer sólo tenía en sus manos su smartphone.



El cuerpo de Juan Luis Lagunas Rosales permanece en la morgue, aunque existen versiones de algún familiar que lo llevaría a sepultar a Navolato, de donde era originario.



El día de su muerte, antes de ser asesinado, publicó un video en vivo desde un departamento ubicado en un edificio de la avenida México de Guadalajara donde aparecen otros bloggers, como Roberto González, conocido como 'Hot Spanish', y Benjamín López, 'Ben El Gringo', pero no se ha confirmado su presencia en el momento del asesinato.