Corte destituye al alcalde y cabildo de Paraíso, Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, el perredista Bernardo Barrada Ruiz y los 11 regidores del ayuntamiento, por desacato a una sentencia judicial que ordenó el pago de mas de 95 millones a 23 trabajadores despedidos injustificadamente.



Al resolver el incidente de inejecución de sentencia 105/2017, los ministros ordenaron también la consignación de la anterior integración del ayuntamiento que encabezó el priista Jorge Alberto Carrillo Jimenez.



En total son 22 las personas que deberán enfrentar cargo ante un juez de Distrito y podrían ser sentenciados a penas de hasta 10 años de prisión.



En sesión de este lunes, los ministros consideraron que los sancionados incumplieron con la sentencia dictada el 30 de agosto de 2013, por el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco.



Dijeron que el caso está relacionado con el juicio de amparo 2745/2012, promovido por empleados del ayuntamiento que se quejaron contra actos de la administración municipal consistentes en el despido injustificado.



A propuesta del ministro José Ramón Cossío se estimó que las autoridades desatendieron la sentencia y no hicieron lo necesario para dar cabal cumplimiento a la misma, pues a la fecha solo hicieron tres pagos parciales por un monto total de 1.8 millones de los más de 38 millones que originalmente tenían que pagar y que a la fecha, con actualizaciones, se incrementó a 95 millones de pesos.



“Es importante destacar que, si bien se hizo un cuarto pago, este fue por 10 mil pesos a cada uno de los demandantes lo cual no constituye un pago significativo que demuestre la intensión de dar cumplimiento a la sentencia”, dijo el ministro Cossío en su exposición de motivos.



Igualmente advirtió que el ayuntamiento incumplió con la obligación de reinstalar a los 23 empelados en sus puestos de trabajo, pese a las reiteradas notificaciones que se hicieron a partir de 4 de diciembre de 2013, cuando el caso causó Estado, motivo suficiente para la destitución y consignación de los responsables.



Con esto, la SCJN presentará directamente la imputación a los sancionados por el delito de desacato, entre quienes están, por parte del actual cabildo, el presidente Bernardo Barrada Ruiz, así como los regidores María Cruz Frías de la Cruz, Asunción Díaz López, Adelaida Romero Hernández.



Así como Antonio Domínguez Márquez, Norma Alicia Vera Ávalos, Ismael Alejandro Peregrino, Crystel Colorado Barjau, Saúl Magaña Magaña, Mariana Lizbeth Carrillo Gómez; así como al directores de Programación y Presupuesto, Ángel Mario Lastra Díaz; y de Finanzas, Álvaro López Osorio.



De la administración anterior los sancionados son el ex alcalde, Jorge Alberto Carrillo Jimenez; Sebastián Santos Pérez, regidor y sindico de Hacienda; y los regidores Guadalupe Sánchez Pérez, José Antonio Alejandro Javier, Jorge Verduzco Cortes, Miriam Magaña Santos, Víctor Jesús Sevilla Pérez, Alma Yoriela Pérez Salazar, Paula Carrillo Pulido y Rossana Gómez Alejandro.



Este caso es similar a la resiente destitución de Israel Moreno Rivera, Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, y su antecesor Manuel Ballesteros, quienes también incurrieron en desacato un amparo en materia laboral.



Sin embargo, es la primera vez que la Corte sanciona a todo un cabildo en funciones y al que lo precedió.