Corrupción le cuesta 30 mil millones de dólares al año a México: AMLO

El presidente de Morena Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado desde Sonora a combatir la corrupción que afecta al país y que cuesta cada año 30 mil millones de dólares, razón por la que comparó a los políticos corruptos que saquean a México con el crimen organizado, las bandas del narcotráfico, -dijo- son niños de pecho, comparados con quienes saquean al país, pues se ha hecho de México el país más corrupto del mu



López Obrador cumplió este sábado su segunda jornada de gira por la región noroeste y norte de Sonora a donde acudió para cerrar una agenda de 11 días por los estados del noroeste mexicano, y aquí en la tierra de Luis Donald Colosio, recordó al fallecido candidato presidencial priista, señalando que a él lo mataron los corruptos de manera cobarde, pues lo consideraban una amenaza.



“Somos el primer lugar mundial en corrupción y eso se tiene que acabar, no me va a costar trabajo acabar con eso y con los privilegios, vamos a ahorrar y vamos a poner el ejemplo", dijo.



López Obrador dijo que al llegar a la Presidencia de la República esa corrupción va a terminar, lo mismo que los privilegios de la clase política, de la que cuestionó los dispendios y excesos, al grado que han gastado más de 100 mil millones de pesos en aviones y helicópteros solo para su comodidad, señaló.



El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que en caso de ganar la presidencia no viviría en Los Pinos, ni en Palacio Nacional, que lo haría en una casa cercana, porque eso sí planea despachar en Palacio Nacional.



“No puede haber gobierno rico y pueblo pobre, dan pena ajena esos del gobierno que hagan el ridículo con sus dispendios”, reiteró para señalar que ya tiene un plan de desarrollo nacional que busca potencializar la economía, acabar con la emigración a los Estados Unidos y dar oportunidad a todos los mexicanos.



López Obrador visitó Plutarco Elías Calles y Caborca en la frontera, además de Puerto Peñasco, Magdalena de Kino y Santa Ana en una serie de asambleas informativas, en donde dijo que el dinero que se quitará a la corrupción y a los lujos de la clase política se podrá desarrollar el país y acabar con el mayor problema de los mexicanos que es la pobreza.