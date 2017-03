Congreso de Morelos le mete el pie al 'Cuau'; modifica requisitos para acceder a gubernatura

CUERNAVACA.- El Congreso de Morelos aprobó, vía fast track, una reforma constitucional que incrementa de cinco a doce, los años de residencia como requisito para aspirar a la gubernatura.



Hace unos días, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que quiere buscar la gubernatura, pero los diputados locales negaron cualquier “dedicatoria”.



La prisa por aprobar la reforma fue evidente, pues “reprogramaron” la comparecencia del comisionado de Seguridad Pública de la entidad, Alberto Capella.



La propuesta del Partido de la Revolución Democrática fue aprobada por 27 de los 30 diputados que conforman la actual legislatura ya entrada la noche de este miércoles.

Las reformas aprobadas también incluye la modificación de la reducción del número de diputados, es decir, para la siguiente legislatura habrá 20 escaños, ocho de ellos plurinominales.



También se modificó el artículo 24 de la Constitución Estatal para aumentar el porcentaje necesario para alcanzar una diputación plurinominal, y que pasa del tres al cinco por ciento de la votación total y se permite su reelección hasta por cuatro periodos.



Se cambiaron también diversas disposiciones de los artículos 25, 58 y 117 que establecen los años de residencia para contender a las diputaciones, alcaldías, regidurías y a la gubernatura.



De esta forma, los aspirantes a diputados y regidores, deberán ser morelenses por nacimiento o contar con un tiempo de residencia comprobable de tres años en su distrito o municipio, edad mínima de 21 años.



Para ser alcalde, la edad mínima deberá ser de 25 años con un tiempo de residencia mínimo de siete años, y para ser gobernador se deberá contar con 30 años como edad mínima, y tener 12 años de residencia comprobable o ser morelense por nacimiento.



“Con esta modificación, el Congreso del Estado de Morelos genera los candados para que no se dé la manipulación de candidaturas, lo cual afecta a la sociedad porque se ve engañada y no cuenta con una verdadera representatividad, según opinaron diputados desde la tribuna legislativa”, indica el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.



Además, fue aprobada, la propuesta donde se obliga la paridad de género tanto de manera horizontal como vertical, en las candidaturas para la conformación de los cabildos municipales, así como en lo que se refiere a diputadosuninominales y plurinominales.



REFORMA 'OCIOSA', DICE ABOGADO DE BLANCO



Cipriano Sotelo Salgado, abogado de Cuauhtémoc Blanco, considero “ociosa” la reforma constitucional aprobada.



Dijo que es evidente que se pretende dejar fuera de la contienda electoral al presidente municipal de Cuernavaca, quien para poder competir en las elecciones del 2015 presentó una carta de residencia en la que se hacía constar que tenía 10 años viviendo en Cuernavaca.



Sin embargo, recordó que la Constitución Federal establece en su artículo 116 que para poder ser gobernador se requieren solamente cinco años.



“Cualquier estudiante de derecho sabe que una constitución estatal no puede estar por encima de la carta magna, así que bastaría con que se aplique lo que se denomina el Control Constitucional para considerar inaplicable esa reforma”, comentó.