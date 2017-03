Confirma Gali investigación a ediles por colusión 

PUEBLA.- El gobernador del Puebla, Antonio Gali Fayad, reconoció que hay presidentes municipales que se investigan por su presunta colusión en el robo de combustible en el llamado "triángulo rojo".



Aunque por un tema de "estrategia " se negó a precisar qué ediles estarían involucrados, indicó que no habrá impunidad para nadie y que la muestra de ello es que se tienen 42 personas que fueron procesadas en Atzizintla (incluyendo al edil y policías) por estar vinculadas en la muerte de tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI).



Esto luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que se obtuvo del Juez de Control la vinculación a proceso de 42 detenidos relacionados con el homicidio de los tres agentes referidos. Entre los procesados está al edil, Isaías Velázquez Reyes, y cinco policías municipales del mismo ayuntamiento.



El jefe del ejecutivo reconoció que existen otros alcaldes que son investigados para determinar si también están involucrados con el robo de combustible, “definitivamente se está investigando a todos para que nosotros podamos vivir con tranquilidad y también los ciudadanos (…) estamos viendo si no hay alguien más coludido con esta cuestión de robo de combustible, es una obligación por parte del Estado”.



No obstante, el mandatario se abstuvo de precisar el nombre de los ediles que son investigados, empero, extraoficialmente se sabe que se investiga a los alcaldes de Acajete, Acatzingo, Tepeaca, Quecholac, Esperanza, Ciudad Serdán, Huixcolotla, Felipe Ángeles y Palmar de Bravo.



Gali señaló que las labores contra el robo de hidrocarburos no sólo se centran en las indagatorias contra autoridades sino en atacar todos los puntos que involucran el delito, por lo que también se trabaja con Pemex y al SAT para la investigación de gasolineras que siguen expendiendo combustible sin que tengan abasto de Petróleos Mexicanos, reportándose hasta el momento cuatro gasolineras en esta situación aunque sostuvo que el detalle de la investigación se dará posteriormente.



Por su parte el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, resaltó que al momento la actual administración cuantifica 400 mil litros de combustible recuperados través de diversos operativos, así como más de 200 vehículos asegurados, ligados a robo de combustible.