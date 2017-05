Concluir la renegociación del TLCAN en 2017 es incierto: Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- La conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a finales de 2017 es un tema que aún está por verse, consideró el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.



Recordó que originalmente la negociación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá tardó cuatro años en concretarse, por lo que las pláticas que se llevarán a cabo para renegociarlo tienen un periodo incierto.



Tras sostener una plática sobre la relación bilateral México-Estados Unidos con cerca de 100 estudiantes de la Universidad de Georgetown, el exmandatario puntualizó que las circunstancias son diferentes en comparación con el escenario de 1990, cuando comenzó la negociación: "Son circunstancias diferentes", apuntó.



"Entonces se estaba negociando por primera vez un Tratado de Libre Comercio, no existía nada. Y de la nada se tuvo que construir todo mediante una intensa negociación", comentó.



Salinas de Gortari, quien fue presidente de la Republica durante las negociaciones para concretar el TLCAN, estimó que no se puede anticipar cuánto tiempo durarán las nuevas pláticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.



"Hoy de lo que se trata es de modernizar lo que existe. Y dado que las circunstancias son diferentes, veremos qué es lo que ellas marcan respecto a los tiempos", expresó.



Reiteró que todavía no se puede asegurar que la renegociación terminará en 2017: "Se está empezando apenas. Hay un equipo negociador mexicano muy capaz y ahora ya se sabe quién está del otro lado de la mesa de negociación. Veremos".



Salinas de Gortari, quien expuso ante los estudiantes de la Universidad de Georgetown la negociación original del TLCAN, remarcó que no es necesario hacer una revisión de cada renglón del acuerdo, sino que se debe apostar por una modernización que considere nuevas áreas, revise las reglas de origen y los acuerdos complementarios en materia ambiental y laboral.



"Cuando lo firmamos y se puso en marcha, prácticamente internet no existía (...). La industria de las telecomunicaciones, todo el proceso de digitalización y otras transformaciones del sistema productivo tienen que reconocerse (...). Esa modernización debe de reflejarse en el Tratado", indicó.



Y agregó que lo mismo debe hacerse con las reglas de origen, "porque es lo que evita que los países signatarios no nos convirtamos en meros trampolines de productores de otros países para penetrar el gran mercado".