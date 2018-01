Con encuestas, Morena definirá a coordinadores en 79 municipios del Edomex

TOLUCA.- Morena anunció aplicará encuestas en 78 de los 125 municipios del Estado de México para definir a sus coordinadores de organización municipales, o virtuales aspirantes a las alcaldías para la elección de junio.



Estas encuestas se aplicarán este mes y en febrero para luego hacerlo en los 45 distritos locales.



Horacio Duarte Olivares, dirigente estatal de Morena, advirtió que ya tienen listos a 47 coordinadores de organización municipales en donde descartó que aún se hagan ajustes; detalló que en 27 de ellos habita 80 por ciento de los electores de la entidad.



Durante una rueda de prensa en Toluca confirmó que Higinio Martínez Miranda, alcalde de Texcoco, y Delfina Gómez Álvarez están confirmados como virtuales aspirantes al Senado de la República.



El primero estará coordinando los trabajos y hará presencia en el Valle de México y la ex candidata a la gubernatura lo hará en el Valle de Toluca, regiones tradicionalmente controladas por el PRI.



Gómez Álvarez indicó que ya comenzaron a fortalecer las estructuras partidistas desde Polotitlán hasta Tlatlaya, que es donde estará moviéndose para pedir el voto ciudadano.



Duarte Olivares descartó que haya fracturas en el partido por la postulación de los coordinadores municipales y distritales y destacó que aun cuando las dirigencias estatales no están trabajando la eventual coalición con los partidos PT y Encuentro Social -porque es tarea de la presidencia nacional-, en el estado es un hecho que se concrete y registre el 20 de enero ante el Instituto Electoral mexiquense (IEEM).



Después de esa fecha y hasta el 13 de marzo los aspirantes podrán hacer precampañas, señaló por su lado el representante de Morena ante en IEEM, Ricardo Moreno Bastida.



Duarte Olivares aprovechó para aclarar que el petista Óscar González Yáñez no está contemplado como propuesta para el Senado de la República por parte de la coalición. “No se le puede quitar a alguien algo que no tuvo”, destacó tras indicar que el PT está desinformado y si busca lanzarlo como abanderado al Senado no tienen posibilidad porque eso se acordó desde un inicio de las pláticas.



Admitió también las protestas que hay en los municipios de Naucalpan y Tenancingo por la eventual designación de coordinadores municipales pero señaló que son “calenturas innecesarias” y advirtió que serán respetuosos de los resultados de las encuestas que perfilarán a los mejores hombres y mujeres pero no tolerarán tomas “porque aquí no es el PRD”.