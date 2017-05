Comisión en San Lázaro tiene lista reforma para que Uber ingrese al AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen de reformas a la ley para que Uber, y otras empresas de traslados ejecutivos, puedan ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



Las modificaciones a los artículos 36, 47, 47 Bis y 47 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ordenan atender las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).



Dichas recomendaciones señalan que se debe eliminar las barreras para la entrada del servicio de autotransporte de pasajeros en los aeropuertos nacionales. Para esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá otorgar los permisos a cualquiera que cumpla con los requisitos correspondientes.

El dictamen –que será votado en la siguiente sesión de la Comisión- expone también que “la normativa aplicable únicamente deberá tutelar objetivos de calidad y seguridad en el servicio, sin que se limite con restricciones o requisitos que excluyan a posibles competidores”.



Incluso se ordena que este tipo de servicios tendrán un régimen especial, ya que “no requerirán de capacitación o licencia federal para prestar el servicio. Los vehículos en los que se brinde el servicio no requerirán de permiso, verificación técnica, tarjeta de circulación, calcomanía ni placas de servicio federal, emitidos por la Secretaría, siempre y cuando la capacidad del vehículo sea menor a nueve pasajeros”.



En su artículo segundo transitorio se estipula que “el Ejecutivo federal contará con un plazo de hasta un año, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, así como al Reglamento de la Ley de Aeropuertos".



Anualmente en México se trasladan más de 60 millones de pasajeros por avión, lo que se traduce en una enorme demanda de personas en busca de un transporte terrestre desde el aeropuerto hacia sus destinos, de acuerdo con el dictamen.



“Este nicho de mercado ha sido aprovechado por las ERT, que han aparecido como competencia real al servicio de taxis del aeropuerto, quienes tradicionalmente ofrecían este tipo de traslados de forma exclusiva”.



Cuestionado al respecto, el secretario de la Comisión de Transporte, Arturo Santa Alfaro, del PRD, criticó la reforma, al explicar que es impulsada principalmente por el PAN, aunque el dictamen se basa en tres iniciativas presentadas por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.



Sostiene que la reforma habrá de votarse en la próxima sesión de la Comisión, aún sin fecha determinada, aunque “se trata un equivocado régimen de excepción, para regular este tipo de transporte, no varios legisladores no compartimos, pues no se les exigirá una licencia federal, como a los transportes actuales del AICM, se les exime de un pago de seguro, de que tengan sus choferes pruebas físicas y mecánicas, se les evitan verificaciones federales, no pagarán impuestos, entre otros privilegios”.



“Algunos vemos que esta reforma derivará en una competencia desleal y futuros graves conflictos”, advirtió el legislador.