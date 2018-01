75% de los homicidios en 2017, a manos del crimen organizado: ONG

CUIDAD DE MÉXICO.- El 75% de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2017 fueron “ejecuciones” del crimen organizado, las cuales, a su vez, tuvieron un alza de 55% con relación a 2016, dijo Santiago Roel, titular de Semáforo Delictivo.



En conferencia, aseguró que el total de homicidios dolosos pasó de 20 mil 549, en 2016, a 25 mil 339, en 2017, un alza del 23%.



Si se comparan los asesinatos dolosos con rasgos y características de haber sido cometidos por la delincuencia organizada pasó de 12 mil 224 casos, en 2016, a 18 mil 989 eventos durante 2017, un alza de 55%. “Son ejecuciones que están relacionadas con la lucha de plata o plomo por el control de los territorios”, señaló Roel al dar a conocer el más reciente informe de la organización que dirige.



Se trata de un análisis a estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad, de la organización Latín Consultores y de una encuentra realizada por Semáforo Delictivo.



Al dar los resultados, Roel acusó que el incremento en el número de homicidios atribuidos a la disputa entre cárteles refleja “el gran fracaso” de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad.



Recordó que 2017 fue el peor año en materia de seguridad de la historia reciente del país, pues rompió el récord de homicidios, delito que se incrementó en 26 de 32 entidades; además, hubo un alza en todos los delitos, principalmente los considerados de alto impacto.



Consideró que la corrupción viene de Estados Unidos, país que impone, a través de la Iniciativa Mérida, una estrategia “corrupta y perversa”, que ellos mismos no siguen en su país. “El Plan Mérida ocasiona una guerra frontal contra algunos cárteles, descabezando cárteles, atomizando cárteles y creando todo un caos”, apuntó.



Estimó que la única estrategia viable es la que el gobierno federal ha eludido: regular las drogas. “No vemos el tema en la agenda nacional, no vemos a los empresarios entendiendo y promoviendo la solución al conflicto”, agregó.



Indicó que se debe replantear la estrategia de seguridad, reconocer que hay un fracaso, terminar con la imposición de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos y entrar a la regulación de las drogas.



“Si seguimos haciendo más de lo mismo, seguiremos teniendo más de lo mismo. Si no hay un cambio de estrategia, no va haber cambio en las cifras. Está administración ya se va, nunca quiso hacer algo diferente a la administración anterior, fue maquillaje, fue cosmético, una estrategia mediática, pero nada de fondo”, dijo.



Según las gráficas que presentó Roel, existen focos rojos en al menos 16 de las 32 entidades por el incremento de los delitos de alto impacto. Destaca el caso de Nayarit, donde los homicidios se incrementaron 554%.



Otros estados con crecimiento exponencial en el número de homicidios dolosos son: Baja California Sur, con 192% ; Aguascalientes, con 119%; Quintana Roo, con 118%, y Baja California, con 77%.



Por cada 100 mil habitantes, Colima es el estado con mayor crecimiento, con 95.8% más homicidios, seguido de Baja California Sur y Guerrero, con 65.4%, Baja California, con 60.9%, y Sinaloa, con 45%.



Guerrero ocupa el primer lugar en ejecuciones relacionadas con el crimen organizado con 2,011 casos, seguido de Guanajuato, con 1,983; Veracruz, con 1,919, Michoacán, con 1,327; Chihuahua, con 1,260; Baja California, con 1,187, y Sinaloa, con 1,028.