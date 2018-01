CNTE tomará oficinas tributarias en Michoacán

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recrudecerá sus acciones en contra del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, ya que "aún hay adeudos millonarios pendientes".



Por ello, los maestros de la coordinadora cerrarán el lunes las oficinas receptoras de impuestos en los 113 municipios del estado de Michoacán.



Paralelamente, los profesores disidentes tomarán las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), lo cual afectará a cinco mil empleados administrativos.



Para realizar la toma de la SEE, la CNTE comisionó a maestros de las regiones de Morelia, Arteaga, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, La Huacana, Nueva Italia, Pátzcuaro, Puruándiro y Tacámbaro.



Además, el próximo martes los dirigente regionales de la CNTE llevarán a cabo una asamblea estatal, para determinar que otras acciones se llevarán a cabo para exigir el pago de adeudos a los maestros.



Y en tal sentido, la coordinadora exigió que el Gobierno de estado "respete a todas y cada una de las conquistas laborales alcanzadas por los maestros".



Cabe señalar que el gobierno de Silvano Aureoles no ha logrado estabilizar las finanzas del estado, pues todavía debe el pago de aguinaldos y bonos a miles de trabajadores.