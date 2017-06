Zepeda cierra campaña con 'palomazo' de rock

ESTADO DE MÉXICO.- Juan Zepeda realizó su cierre de campaña al ritmo del rock en la explanada del municipio que gobernó y se declaró listo para las votaciones del próximo 4 de junio.



Para el último evento como candidato a la gubernatura del Estado de México, el equipo de campaña del perredista organizó un evento de rock en la explanada municipal de Nezahualcóyotl en la que Zepeda mostró su faceta como roquero.



Guitarra en mano, ataviado con jeans y chaqueta negra, el candidato presumió la música que marcó su vida con un 'palomazo' con el grupo de rock urbano Tex-Tex; además, bailó entre sus seguidores y se dio tiempo para recordar a Lalo Tex, el legendario líder de la banda, que falleció.



"Antes de que podamos aventarnos éste 'palomazo', quiero recordar a un gran amigo de nosotros que ya se nos adelantó, mi gran amigo Lalo Tex, aquí está su mero 'brother', el amigo Chucho Tex”, dijo Zepeda antes de interpretar “Me Dijiste”.



Ante la algarabía de los cientos de asistentes que lo acompañaron pese a la lluvia, Zepeda demostró que no canta mal las roqueras.



“Este es el espíritu que tiene que tener un gobernante, ustedes me conocen, saben desde que fui presidente municipal aquí trajimos a grupos como Status Quo (…) Hay que divertirnos, más allá de elecciones hay que divertirnos, más allá de elecciones y más allá de estas cosas, disfrútenla, es para ustedes, que viva el 'rock and roll' y que Dios me los bendiga”, presumió Zepeda al concluir su participación.