Cierra campaña Delfina Gomez

CHICOLOAPAN.- Durante el último día de campaña, la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reiteró que sus primeras acciones como gobernadora será duplicar el apoyo a los adultos mayores, disminuir los sueldos de funcionarios de primer nivel, y respaldar con programas sociales a las personas con discapacidad, madres solteras y estudiantes.



Tras criticar a la llamada “Tarjeta Rosa”, que promueve el candidato priista entre las mujeres del estado, Gómez Álvarez señaló que si el PRI estuviera preocupado por las féminas mexiquense, “tuvieron 86 años para mejorar su condiciones sociales, pero no lo hicieron”.



En ese sentido, pidió a sus simpatizantes, aprovechar la oportunidad de poder sacar al PRI del Gobierno:"dicen que me tienen miedo porque voy a sacar al PRI del Gobierno, pero realmente es a ustedes a quién ellos temen, porque ustedes con su voto son los que los van a sacarlos del Gobierno".

Agregó: Morena crece y crece, y sigue creciendo, pero gracias a ustedes, porque este partido tiene dos tesoros muy grandes, que no tiene los otros partidos, el primero es una militancia que no llega por una torta, dinero o despensa, llega a los eventos por un ideal.



Tras señalar que ganará las elecciones del próximo domingo 4 de junio "porque no vamos bien, sino requetebién, la candidato de izquierda les pidió invitar a sus amigos y vecinos que salgan a votar y a cuidar las casillas, "porque ellos le apuestan a que no salgan a votar la gente y a comprar la voluntad ciudadana.



"Están gastando muchos dinero en volantes que dicen que es lo mismos votar por Morena que por el PT. Eso no es cierto, digan que sólo deben de votar por Morena para que esos votos no se anulen".



En su díscurso, que en varias veces fue interrumpido por porras a su favor, Delfina Gómez manifestó que el PRI le apuestan a la compra de votos: "una persona me platico que se está haciéndose análisis en el Chopo, donde les piden que les den una copia de la credencial y ya con eso están afiliados... reciban lo que les den porque es dinero del pueblo, pero no les den la credencial original y vayan a votar".



Asimismo, dijo que hay rumores de que como gobernadora les quitará los colaterales a los maestros, "pero esos es mentira, yo soy maestra y jamás voy a atentar contra el gremio y contra mi profesión que me dio un salario seguros y la oportunidad de seguirme preparando.



"A los policías les dicen que yo voy a correr a todo mundo, eso tampoco es cierto ni es posible, los vamos a capacitar, evaluar, porque no queremos impunidad, vamos a trabajar de manera conjunta, díganle a la gente que no crean lo que les dicen, porque sólo quieren meter miedo porque sí podemos ganar". En ese sentido, les pidió a los institutos electorales vigilar y sancionar estas acciones.



Finalmente, la exalcalde de Texcoco, reiteró que ganará las elecciones "no por lo dicen los números, no los dice el clamor de la gente, ya basta de tanta corrupción, ya basta de que nos utilicen cada vez que hay elección, ya basta de quienes no tienen linaje o dinero no pueda ser gobernante, por eso digo que ya nos toca a uno de nosotros, a un ciudadano de pie que se prepara día a día y que siempre tiene que sucumbir ante los poderosos del estado".



En Texcoco, donde fue su último acto de campaña, y ante unos 15 mil asistentes, les dijo que hay que “hacer historia” y sacar al PRI del gobierno para terminar con 86 años de corrupción e insensibilidad.