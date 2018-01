Chihuahua no recibe recursos federales por denunciar desvío: Corral

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de no entregar participaciones federales en represalia por la acción penal contra el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, preso en un penal estatal desde el 20 de diciembre.



En rueda de prensa, Corral Jurado denunció que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le dijo que la investigación en contra del exsenador, “pone en entredicho la transferencia de recursos”, que fue establecida en diversos convenios.



Dichos documentos fueron firmados el 14 de diciembre del año pasado, en los que gobierno estatal y la dependencia acordaron la transferencia de 780 millones de pesos, de los que 44.7 son para el programa de Desarrollo Regional, 35 para para la ejecución de Obras de Gestión Legislativa y otros 700 del presupuesto de Fortalecimiento Financiero, para cerrar el año fiscal 2017.



En suma, añadió Corral, “el gobierno de Enrique Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua, no quieren detener a Duarte (César), pero nos detienen los recursos que necesitamos para sanear las finanzas”.



Gutiérrez Gutiérrez es acusado de peculado agravado, por el presunto desvío de 250 millones de pesos, extraídos de las secretarías de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda, durante la pasada administración, para gastarlos en el proceso electoral de 2016.



Corral Jurado afirmó que en el proceso en contra del exfuncionario priista se tocó el modus operandi de la corrupción política en México y “hemos acreditado técnica y documentalmente las acciones anticorrupción realizadas, que responden al daño infringido al erario chihuahuense".



Enfatizó que esta acción ha venido a romper el “pacto de impunidad” y ahora desde el gobierno federal, “quieren hacernos pagar las consecuencias”, a lo que aseveró, dará la batalla hasta las últimas instancias.



Dijo que desde el inicio de su administración se iniciaron 39 procesos penales, hay liberadas 30 órdenes de aprehensión de las que fueron cumplimentadas 16 y hay 23 vinculaciones a proceso.



“Del universo de órdenes de aprehensión libradas, 10 solamente pertenecen al exgobernador Duarte”, sostuvo.



Reclamó que se trata de un intento de estrangular económicamente a Chihuahua, donde se confirma que la SHCP es utilizada como un instrumento de control político frente a los gobernadores, a lo que reiteró, no va a ceder, pues no se intercambiará lo logrado por una disposición de recursos que legalmente pertenece a los chihuahuenses.



Se ha cumplido con transferencias de recursos a Chihuahua: SHCP



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió al gobernador Javier Corral, que se ha cumplido "en tiempo y forma" con las transferencias de recursos a los estados, entre ellas a la entidad chihuahuense, por lo que rechazó un ejercicio del gasto con tinte "electorero".



"La SHCP lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público en estricto apego al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 134 Constitucional, por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna", afirmó.



Durante 2017 en el ramo de participaciones federales, que son recursos de libre disposición, Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos, no obstante, debido a los ingresos excedentes a nivel federal, este monto fue mil 106 millones de pesos superior a lo presupuestado.



Adicionalmente, las participaciones para 2017 fueron 3 mil 41 millones de pesos por encima del monto recibido en 2016, un incremento de 8 por ciento en términos reales.



En cuanto a las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación y seguridad, entre otros, Chihuahua recibió 19 mil 669 millones de pesos. El incremento entre lo originalmente presupuestado y lo transferido ascendió a 924 millones de pesos.



"Todo ello se dio en el marco de imparcialidad y transparencia previstas en los mecanismos establecidos por la propia Secretaría de Hacienda, así como por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de finanzas de las entidades federativas", apuntó a dependencia.



La dependencia que encabeza José Antonio González Anaya reiteró que "todas las operaciones de la SHCP se realizan en estricto apego al marco normativo y atendiendo de manera responsable las finanzas públicas del país".