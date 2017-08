Caso Odebrecht-Lozoya es un ‘bombazo’: Salvador Camarena

​El periodista Salvador Camarena dijo en La Nota Dura que la investigación periodística que vincula en actos de corrupción al exdirector de Pemex Emilio Lozoya con la compañía brasileña Odebrecht, es un golpe fuerte contra el exfuncionario.



“Es un ‘bombazo’, es un trabajo de periodismo puro”, dijo. “Es impecable, buscaron las partes, tiene la versión del abogado, está redactado, contextualizado y traen la declaración de funcionarios de Odebrecht que señalan que hay un procedimiento en el que se les premia por revelar lo malo que hicieron”.



Camarena, quien también integra la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que ya habían realizado por su parte investigaciones sobre este caso, pero que los nuevos hallazgos les permitieron completar la información.



“El indicio de oro que nos da este reportaje es el nombre que supuestamente Emilio Lozoya habría dado a los funcionarios de Odebrecht para decir: ‘en este deposítenme esos sobornos'”, comentó.



De acuerdo con el periodista, la empresa brasileña lleva mucho tiempo operando en México de manera irregular, pero no había sido señalada debido a que sus trabajos tienden a ser de buena calidad.



“Odebrecht tiene mucho tiempo en México”, dijo. “En sexenios de Lázaro Cárdenas (Battel) y Leonel Godoy (en Michoacán) nosotros publicamos un reportaje que da cuenta de presuntos sobornos también en una presa que no se terminó, cosa rara, de Odebrecht se dicen muchas cosas pero no que sean mal hechos, se tiran al piso para ganar el concurso con un mínimo y luego te duplican o triplican el presupuesto programado”.



Con respecto a la investigación, el diputado de Morena Vidal Llerenas dijo que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de este caso de corrupción pero se han reservado la información.



“La fiscalía brasileña ha estado compartiendo información con la PGR, la PGR no nos ha dado información, ha reservado la información de la investigación y de los contratos, a pesar de que el artículo 115 de la Ley de Transparencia sí dice que en casos de corrupción se debe dar a conocer la información”, señaló Llerenas.



El diputado de Morena agregó que desde la Cámara baja han presionado a las autoridades para que difundan la información sobre este tipo de datos pero han recibido negativas.



“Ya lo hemos pedido muchas veces, infinidad de ocasiones, hay incluso una comisión que se creó con este fin y no tenemos la información; en otros países que no han desarrollado estos complejos sistemas sí tienen esta información sobre los contratos”, concluyó Llerenas.