Candidatura en Chiapas no está decidida: PVEM

El Partido Verde advirtió que no está decidida la candidatura a la gubernatura de Chiapas, por lo que tampoco aceptó la renuncia al dirigente estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, ni a los 14 legisladores locales que reclamaban la imposición del priista Roberto Albores Gleason.



Así los manifestó el dirigente nacional pevemista, Carlos Alberto Puente, y aseguró que no habrá un acuerdo con el tricolor para la postulación del candidato chiapaneco a espaldas de la militancia verde.



“No está decidida la candidatura, por lo tanto he hablado con Eduardo Ramírez, nuestro dirigente estatal, con los legisladores que han manifestado esto públicamente, de decirles de manera clara que no les acepto la renuncia”, expresó.



El también vocero del partido dijo que el gobernador Manuel Velasco Coello no está involucrado en el tema, pues él tiene que cumplir con su papel como mandatario de todos los chiapanecos, por lo que su actuación debe ser imparcial.



Ante los medios de comunicación, Puente comentó que ya platicó con quienes expresaron su rechazo a una presunta imposición de la candidatura al gobierno de Chiapas y les garantizó el desarrollo de un proceso abierto y democrático.



En ese sentido, remarcó que privilegiarán el diálogo y la negociación con el PRI y Nueva Alianza para fortalecer sus lazos en Chiapas y también en el trabajo conjunto que desarrollan con José Antonio Meade en la contienda por la Presidencia.



En parte de los acuerdos establecidos para lograr la coalición, el Partido Verde planteó que “llevaría mano” en la designación del candidato a la gubernatura de Chiapas, la única entidad del país con un gobernador emanado de sus filas.



Albores asegura estar mejor posicionado en las encuestas



El priista Roberto Albores Gleason, se registró como precandidato del PRI al gobierno de Chiapas; ahí ratificó la intención del PRI de ir en alianza con el PVEM y aseguró que es el mejor posicionado.



Agregó que buscará a los militantes del Verde para convencerlos que las encuestas lo ubican como el mejor candidato y los llamó para trabajar “en paz y en la concordia”.



Albores Gleason aseveró que insistirá en mantener la alianza, aunque mañana vence el plazo para que los partidos definan ir o no en coalición.



Con información de Ángeles Mariscal