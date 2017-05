Candidatos de Veracruz plagian spots de campaña de presidente argentino

VERACRUZ.- Los candidatos de la coalición PAN - PRD a la alcaldía de Orizaba y Ciudad Mendoza, Daniel Zairick Morante y Melitón Reyes Larios, respectivamente plagiaron un spot de campaña que usó Mauricio Macri, presidente de Argentina.



A dos semanas de la elección que renovará las presidencias de los 212 municipios del Estado, en redes sociales circula un video con el comparativo de los spots. Zairick Morante, hermano del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Veracruz, difundió el video en el que reproduce las mismas palabras del hoy mandatario argentino, además de copiar el plano de la cámara, por lo que en redes sociales fue bautizado como #lordplagio.



Por su parte, Melitón Reyes, hermano del Arzobispo de Xalapa, aunque repitió el mismo discurso, con algunas modificaciones, las imágenes empleadas para vestir el video son de los recorridos de su campaña.



En los videos se hace notoria la diferencia en las expresiones del presidente argentino frente a las de los candidatos veracruzanos.



Daniel Zairick afirmó que desconocía el video empleado por Mauricio Macri durante su campaña para la presidencia de Argentina, por lo tanto desconocía la coincidencia de los spots. Ante la situación, dijo que despidió a varias personas de su equipo, responsables del plagio, así como a la casa productora.



"Lo del video fue con desconocimiento mío. El formato y el mensaje me parecieron correctos; es un mensaje general y motivacional. (...) Este es un acto donde se defrauda la confianza no sólo del candidato sino del equipo y de la población y eso no lo voy a tolerar, ni en la campaña ni en mi gobierno".



Finalmente, rechazó que con este incidente disminuya su credibilidad frente a la ciudadanía.