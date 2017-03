Calderón le robó la presidencia a AMLO: Moreira

Felipe Calderón le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2006, aseguró el exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.



Luego de que el expresidente declaró en Saltillo, Coahuila, que Moreira "es tan malo, tan malo, que ya ni en el PRI lo quieren", el exgobernador aseveró que Calderón cometió un grave delito al robarse la silla presidencial.



"Que no se haga tarugo Calderón, se robó la presidencia, se la robó a Andrés Manuel López Obrador en 2006", aseveró.



Moreira dijo que el exprimer mandatario no tiene elementos para hacer señalamientos en su contra cuando a él lo repudian en su estado, Michoacán.



"Dice Calderón vociferando 'es que ni en su partido lo quieren ya', dice eso Felipe Calderón, pues a él no lo quieren ni en su tierra natal, ganas tiene de ir a su tierra natal y ganar una sección electoral, no es que no lo quieran, lo repudian", manifestó.



El exdirigente nacional del PRI señaló que aunque los acuerdos políticos permitieron que Calderón fuera presidente, él nunca lo reconoció.



Y remató: "(Calderón) es muy parecido a Victoriano Huerta, igual de borracho, igual de ratero porque se robó la presidencia, igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino".