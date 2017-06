Borge se ocultó en Torre Trump

Roberto Borge Angulo se dio vida de millonario en los viajes que hizo a países como Estados Unidos, Bahamas, Cuba, España y Panamá, tras dejar su cargo como gobernador de Quintana Roo en septiembre de 2016.



El exmandatario no sólo se hospedaba en hoteles de gran turismo, como la Torre Trump, en Panamá, cuya noche cuesta en promedio 25 mil pesos mexicanos, sino que frecuentaba espectáculos y eventos deportivos de primer nivel.



Una de sus pasiones es el basquetbol, por lo que durante su estancia en Estados Unidos no perdía la oportunidad de acudir a los juegos de la NBA, principalmente en la Arena AA de Miami, Florida.



Borge, quien enfrenta cargos en México por lavado de dinero por al menos 5 mil millones de pesos, fue detenido a las 20:00 horas del domingo, minutos después de que dejó la habitación 24 de la Torre Trump.



Las 360 habitaciones de este hotel de 70 niveles, tienen vista al mar. El cobro se hace en dólares. Borge estuvo ahí 10 días, a partir del 25 de mayo, día en que llegó a Panamá.



Autoridades de la PGR informaron que desde febrero pasado, cuando se inició la investigación contra el exmandatario, se detectó su ubicación en las ciudades de Miami, Estados Unidos; La Habana, Cuba; Nassau, Bahamas; Panamá, Panamá, y Barcelona, España. Además iba viajar a París, Francia.



Los viajes los planeaba a través de colaboradores, quienes compraban boletos de avión y planeaban su hospedaje. Pese a que no daba la cara, Borge no usaba documentos falsos ni tenía un bajo su perfil.



“Él sabía que había una investigación en su contra, lo que no sabía es que tenía una orden de aprehensión, que obtuvimos el 31 de mayo pasado, quizá por eso no usaba documentos falsos”, explicaron autoridades de la PGR.



Ayer, la PGR informó que ya inició los trámites para lograr la extradición de Borge y negó que su captura tenga tintes políticos o se haya planeado para distraer la atención del resultado electoral del domingo pasado.