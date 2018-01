¿Qué pasará con Borge tras su llegada a México?

Ante la inminente extradición de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, las autoridades federales alistan el operativo para su traslado a una prisión mexicana, aunque no han dicho a cuál.



Una vez que concluyan los trámites diplomático-administrativos, que se espera sea esta misma semana, muy probablemente este jueves, el exgobernador será trasladado a la Ciudad de México.



Posteriormente será presentado ante el juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, que el 31 de mayo pasado libró una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.



Ante ese juzgado deberá presentarse para que se realice la audiencia inicial en la que el juez calificará si su detención y traslado a México cumplieron con las formalidades que marca la Ley.



En la misma audiencia, la PGR expondrá los detalles de los cargos contra Borge y el juez preguntará al exgobernador si es su deseo hacer alguna declaración y que se resuelva en la misma audiencia si se le vincula o no a proceso.



Posteriormente, una vez que se concluya la parte procesal inicial por el citado delito federal, el exgobernador será notificado también de las órdenes de aprehensión en su contra por delitos del fuero común.



Se trata de acusaciones por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y ejercicio indebido de la función pública, todo por un presunto quebranto al erario local por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos.



Por estas imputaciones Borge tramitó un amparo y obtuvo una suspensión, pero debe pagar 85 millones de pesos de garantía para que ésta surta efecto y no sea detenido. Sin embargo, a la fecha no ha cubierto el monto.



El juez federal determinará si autoriza el traslado de Borge a Quintana Roo, si las audiencias son por videoconferencia, o si la autoridad de la entidad se traslada al lugar donde quede internado el exmandatario para realizar esas audiencias.



La Fiscalía del estado anunció que podría ampliar el número de ilícitos a Borge, pues advirtió que “no está restringido el derecho de esta representación social para ampliar a más delitos”.



Cabe recordar que Borge Angulo fue detenido el 4 de junio pasado en el Aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a París, Francia.



En Panamá, Borge enfrentó un proceso de extradición a México que se agotó en diciembre pasado cuando la Corte Suprema de aquel país resolvió a favor de la entrega del mexicano al no hallar evidencia de violación al proceso en su contra.



Versiones periodísticas advierten que Borge será traslado a México este jueves en punto de las 10:00 horas y se espera su llegada a la capital del país pasado el mediodía. Ni las autoridades panameñas ni las mexicanas han oficializado la fecha de entrega ni el itinerario del viaje.