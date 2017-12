Beltrones se deslinda de presunto desvío de recursos en Chihuahua; acusa daño moral

Manlio Fabio Beltrones dijo que ni funcionarios del gobierno de Chihuahua ni integrantes del CEN del PRI estuvieron involucrados en un presunto desvío de recursos -dado a conocer desde el lunes- cuando él fue presidente del partido, entre agosto de 2015 a julio de 2016.



"(En la trama de presunto desvío de recursos) no existen ni existieron conexiones entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016", comentó el expresidente del PRI en un comunicado.



Beltrones dijo que la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto al CEN, quien fue vinculado en el desvío de recursos públicos a campañas electorales del PRI, fue un acto de "abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad".



El expresidente del partido tricolor dijo que las autoridades de Chihuahua están cometiendo daño moral deliberado.para lograr una condena mediática y hacerse notar políticamente.



"Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico", precisó Beltrones.



Manlio Fabio Beltrones explicó que, si hubo tal desvío de recursos, fue una cuestión de la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Chihuahua, no de él mismo.



"En el supuesto de que se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al Gobierno del Estado de Chihuahua, en todo caso, eso es materia de ambas instancias, pero no de quien ocupó la presidencia del PRI en esa época", añadió.



Beltrones acotó que las pruebas ofrecidas por testigos protegidos no son suficientes ante los tribunales, por lo que se cometió una violación al "debido proceso".



Para finalizar, dijo que "el presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos Estatales para acordar la transferencia de recursos federales".