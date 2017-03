Barrales regresa al Senado y seguirá en la presidencia del PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, se reincorporó desde la noche del miércoles a las actividades del Senado de la República, y desde hoy participará en las sesiones, esto en medio del escándalo suscitado tras darse a conocer que la perredista compró un departamento de 990 mil dólares en Miami.



Barrales a través de su cuenta en Twitter dijo que seguirá al frente del PRD pues "no existe ningún impedimento para que regrese al Senado manteniéndose además en la Presidencia del Partido".



Les comparto que me reincorporo al GPPRD en el Senado para contribuir a la unidad, y mantendré mi compromiso al frente del @PRDMexico pic.twitter.com/PyKJLNVxm8 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) March 23, 2017

Sin embargo, los artículos 110 y 111 de los estatutos del partido señalan que no pueden ocupar ni la presidencia ni la secretaría general "aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública salvo que soliciten la licencia respectiva".



Barrales argumenta que estos artículos fueron reformados en 2015, mientras que ella fue electa senadora en el 2012, por lo que señala que no se pueden aplicar las normas de manera retroactiva en prejuicio de nadie.



Al respecto, el senador Miguel Barbosa dijo que Barrales está violando "el artículo 111 del estatuto del partido, que hace incompatible las dos funciones, la de presidenta nacional y la de legisladora".



De acuerdo con una misiva, en poder de El Financiero, enviada la noche de este miércoles a Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, Barrales le comunica su intención de reincorporarse al cargo de senadora, del que había solicitado licencia para integrarse al gobierno de Miguel Ángel Mancera como titular de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.

El senador Raúl Morón, electo coordinador por 15 legisladores, envió una carta a Escudero para informarle que Barrales no puede ejercer de manera simultánea los cargos de senadora y presidenta del PRD, pues así lo dice el artículo 111.



"Destaco lo anterior, para efecto de que el órgano directivo camaral que usted dignamente preside tome las determinaciones que correspondan", dice el documento.



Fuentes perredistas dijeron que el miércoles por la noche se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, en la que algunas corrientes les solicitaron su renuncia a la presidencia nacional, sin embargo este hecho no está confirmado.



Además, a las cinco de la tarde de este jueves, los 12 senadores que aún militan en el PRD se reunirán en el CEN para elegir al nuevo coordinador parlamentario, donde no se descarta que sea electa Barrales para ese cargo. La bancada está conformada por 19 legisladores.



En este sentido, Barbosa dijo que se violan los estatutos pues la convocatoria tendría que haberse realizado con 48 horas de anticipación.