Barrales llama a Morena a reconsiderar y firmar el Pacto de Civilidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Barrales Magdaleno, aspirante por la coalición Por la CDMX a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, consideró lamentable que los integrantes de Morena minimicen la propuesta de firmar un Pacto de Civilidad y se nieguen a integrarse al mismo.



En el Monumento a la Revolución, tras participar en el Paseo Ciclista de Avenida Reforma, hizo un llamado a Morena a aceptar el pacto de civilidad que propuso el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, en el marco de las precampañas que se han visto empañadas por enfrentamientos entre Morena y el PRD.



“Es un pacto en favor de la civilidad, de la ciudadanía, no de un gobierno o un partido, valdría la pena que lo reconsideraran", expuso en entrevista previa a la celebración del Día de Reyes con vecinos de la delegación Cuauhtémoc.



Luego de condenar los actos de violencia suscitados en actos de campaña consideró un mal mensaje para la ciudadanía el rechazo a integrarse por parte de Claudia Sheinbaum, pues el acuerdo está planteado como un acuerdo en favor de la civilidad de la ciudadanía, de la capital y no es en favor del Gobierno ni de un partido, por lo que insistió en llamar a los integrantes de Morena a moderar su discurso, pues "nadie gana con la división o el radicalismo".



"Me parece muy importante hacer un llamado para que la gente de Morena modere su propio discurso, nadie gana con la división...el lenguaje radical, el tratar de polarizar por supuesto que también se presta a generar violencia", aseguró.



La senadora, comentó que violencia no es solo física sino también verbal y de incitación, por lo que insistió en que las campañas no se basen en la polarización y estén a la altura de lo que la ciudadanía merece.



"Estamos a favor que se investigue y se aplique la ley, se trate de quién se trate pero debemos ser cuidadosos de que no se haga de la violencia una estrategia para una campaña en este proceso electoral", afirmó.



En la celebración del Día de Reyes, Alejandra Barrales se comprometió con los menores y sus padres a seguir trabajando por los derechos de la infancia y recordó que fue impulsora de la ley de uniformes y útiles escolares de la Ciudad de México. Aseguró que su trabajo en favor de las y los niños se mantendrá y fortalecerá cuando asuma la Jefatura de Gobierno de la capital.