Barbosa es un empleado de Gamboa: Acosta Naranjo

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente nacional y diputado federal del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, arremetió en contra del senador Migue Barbosa, y lo acusó de ser "un empleado de (Emilio) Gamboa", el coordinador de los senadores del PRI.



"Barbosa es sólo un gato de Gamboa", remarcó.



"Yo lo conozco perfectamente desde hace muchos años y le puedo decir, sin temor a equivocarme, que es un cínico, es un misógino y lo que le sigue, y es un ignorante política u culturalmente; pero se cree un intelectual y hasta se cree Dios".



Incluso -en entrevista- lo acusó de incongruente, pues "fue él quien fraguó la alianza entre el PAN y el PRD para que llegara el expriista Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla. ¿Ya no se acuerda ahora? Pues claro, cuando le conviene, sí a la alianza con él y cuando no, no".