Ayer, 'el último ultimátum' de López Obrador a la izquierda

ESTADO DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador lanzó un enésimo ultimátum a los dirigentes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para ir juntos en los comicios del Estado de México, y subrayó que “son tiempos de definiciones y no de canallas”.



De hecho, el dirigente de Morena estableció un plazo para la definición de esos partidos: antes de los comicios del 4 de junio.



De lo contrario, advirtió: “No vamos a poder ir juntos en el 2018, en la elección presidencial.



“Son tiempos para poner principios e ideales por delante. No se pueden términos medios. O estamos con el pueblo de México o estamos con la mafia del poder”.



En un video distribuido por sus redes sociales, el tabasqueño recalcó que tiene que hablar fuerte porque “se piensa que estoy amenazando, que es como un ultimátum”, pero aseguró que no es así, que lo está haciendo despacio para que “no se sienta que es un acto autoritario o intransigente”.



Sin embargo, López Obrador lanzó un mensaje específico al abanderado perredista en el Estado de México, Juan Zepeda, y advirtió que si la dirigencia y él no declinan por Delfina Gómez, “no podríamos ir juntos en el 2018 con quienes no se definen, para decirlo suavemente”.



“Él sabe (Juan Zepeda) que no va a ganar y que lo único que está haciendo es ayudarle a la ‘mafia del poder’, a (Enrique) Peña Nieto”, argumentó.



Comentó que “no se trata de ganar a toda costa, sin escrúpulos morales de cualquier índole”, y dijo que en Morena “se lucha por principios y por ideales”.



Enfatizó que el mensaje es para los dirigentes de esos partidos (Alejandra Barrales, Alberto Anaya y Dante Delgado, respectivamente), porque –indicó– “ya estoy constatando que los militantes del PRD, PT y MC sí están entendiendo el mensaje y se están uniendo”.



Puntualizó que eso no quiere decir que Morena va a ir solo en los comicios presidenciales de 2018, sino que “vamos a ir con militantes del PRD, PT, MC, y diría que hasta con militantes del PAN y del PRI, que ya no quieren que siga la ‘mafia del poder’ gobernando México”.



Apenas la semana pasada, durante un mitin de campaña de la candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, en el municipio de Tejupilco, López Obrador canceló cualquier posibilidad de alianza con el PRD, PT y MC.



Señaló que tras la negativa de las dirigencias nacionales de esas fuerzas políticas de sumarse a la candidatura de Gómez, quedaba de manifiesto que ya se habían vendido a la “mafia del poder”.



“Ahora ya también ‘apergollaron’ al PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y que hoy esas fuerzas políticas son ‘paleros’ del régimen. Es puro partido ‘alcahuete’ de la mafia del poder, pero todavía seguiré esperando la decisión de esos partidos de unirse o de seguir de paleros de la mafia del poder”, recalcó.



El pasado 6 de mayo, en un mitin en Cuernavaca, Morelos, López Obrador lanzó una especie de ultimátum a los dirigentes del PRD, PT y MC, y advirtió que si no se deslindaban del “régimen corrupto” y apoyaban a Delfina Gómez en el Estado de México, no habría ningún compromiso con esos partidos en los comicios presidenciales de 2018.



“Es ahora el momento de la unidad, en este momento, en las elecciones del Estado de México, o no será nunca. No es una amenaza, ni siquiera una advertencia: O están con el pueblo o están con la mafia del poder, así de sencillo”, enfatizó en aquella ocasión.