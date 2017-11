PVEM, cerca de anexarse al Frente

Rumbo a las elecciones del próximo año, el Frente Ciudadano por México, conformado por el PRD, el PAN y MC, avanza en las negociaciones para la incorporación del PVEM.



Estas negociaciones, de acuerdo con Erik Villanueva, dirigente de la corriente Nueva Izquierda del PRD, “van muy avanzadas en Tabasco, Michoacán, la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Chiapas y esperamos que muy pronto se puedan concretar en varios más”.



El dirigente perredista señaló que “por supuesto que se busca incorporar al Partido Verde a esta gran coalición en todo el país y para ello las negociaciones siguen su curso, esperamos que al final se logre este objetivo para poder hacer realidad el crecimiento económico de nuestro país, porque el neoliberalismo ya no da más, es un modelo agotado”.



Así, las primeras negociaciones ya rindieron frutos. Carlos Madrazo Silva, presidente del PVEM en la Ciudad de México, anunció que su partido dejará de lado las alianzas con el PRI y se unirá al Frente Ciudadano por México en la capital del país y no se descartó que se logre su inclusión en varias entidades de la República.



A su vez, Ernesto Núñez, dirigente del PVEM en Michoacán, hizo un reconocimiento a la disposición que han demostrado los dirigentes estatales de los partidos que hasta ahora conforman el FCM “para trabajar en las coincidencias, con respeto y ganas de sacar adelante a nuestro estado”.



A su vez, Mary Telma Guajardo, secretaria de Alianzas del PRD, confirmó que también se han tenido acercamientos con el Panal para que se sume al FCM.



“Yo hablé hace unas semanas con Luis Castro y me dijo que lo iba a proponer a su Consejo Político, pero dejó abierta esta posibilidad”, declaró.



Guajardo señaló que “aquí lo importante es que estas alianzas están abiertas para que se pueda consolidar el más amplio frente, las negociaciones han avanzado en todo el país y nada más es cuestión de poder finiquitar un compromiso global que atraviese desde la Presidencia de la República hasta los ayuntamientos”.



Añadió que “el hecho de que algunas reuniones no se hagan públicas no significa que no haya un acuerdo nacional para ir juntos y estamos trabajando en ello”.