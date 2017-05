Reforma a legítima defensa, como dar una licencia para matar: Morera

Tras las reformas aprobadas ayer por el Congreso de Nuevo León al Código Penal que permiten a los ciudadanos de la entidad privar de la vida a las personas que invadan su hogar, María Elena Morera, presidenta de "Causa en Común", afirmó que con esta medida, las autoridades se lavan las manos.



En entrevista con Javier Risco para "La Nota Dura", Morera señaló que "como está la situación del país, ahora resulta que las autoridades quieren trasladar el uso de la fuerza como una responsabilidad de los ciudadanos". Por ello, señaló que esta medida debe ser analizada a profundidad.



Es bueno, enfatizó, que se den los elementos para la real y legítima defensa que tiene una persona para protegerse a sí misma o a sus seres queridos; sin embargo, dijo, "esta ampliación que hacen pareciera una licencia para matar, porque incluso puedes matar a la persona antes de que entre a tu casa, eso nos parece atroz".



Morera calificó el tema como 'delicado' y al cual los medios de comunicación no le han dado la difusión necesaria, por lo que los ciudadanos de Nuevo León ya se están preguntando qué pasa con esta ley, porque tampoco la comprenden bien.





NO INTERVENIMOS EN POLÍTICAS DE OTROS PAÍSES: BATRES



Morena no tiene ningún vínculo de corte político con la embajada de Venezuela, puesto que este se guía por el principio de no intervención, afirmó Martí Batres, dirigente del partido en la CDMX.



"Nos guiamos por el principio de no intervención, no intervenimos en otros países porque no nos gustaría que otros países se entrometan en otras naciones", señaló el político.



Ante los tuits de la embajadora de Venezuela agradeciendo el apoyo del Movimiento Regeneración Nacional, Batres reiteró que sólo corresponde al pueblo del país sudamericano atender y definir su destino.



El dirigente enfatizó que los mexicanos tienen demasiados problemas que atender como corrupción, violencia y pobreza "como para intervenir en los problemas de otros países".



Sobre si hay temor de que se vincule a Morena con las políticas de Venezuela, el dirigente del partido en la Ciudad de México se refirió de nuevo al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.



"Si no queremos que otros países intervengan en nuestros asuntos, México no debe intervenir en los asuntos de otros países".