Asesinato de Gumaro, ligado a grupo delictivo: Fiscalía de Veracruz

XALAPA.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz aseveró que el asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando en el municipio de Acayucan, se encuentra relacionado con la delincuencia organizada.



Por medio de un boletín las autoridades informaron que revisaron el teléfono celular de la víctima y con base en los indicios, se presume que Pérez Aguilando servía como enlace de un grupo delictivo que opera en la región.



Asimismo el área de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública informó a la FGE que el hoy occiso visitó en varias ocasiones a Gil “N”, alias “El Negro”, el cual está detenido y se le acusa de liderar un grupo delictivo.



“Lo anterior se robustece mediante la extracción pericial de datos, imágenes y conversaciones obtenidas a partir de su aparato telefónico móvil, al cual se tuvo acceso mediando toda formalidad de Ley”, indica el documento de la FGE.



De acuerdo a las autoridades encargadas de procurar justicia en Veracruz la ejecución de la que fue víctima Pérez Aguilando habría sido perpetrada por un grupo delincuencial contrario al que presuntamente servia el periodista.



En un comunicado previo la Fiscalía detalló que la víctima presentó múltiples lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego en diversas partes del cuerpo y una más en el cráneo, a la altura de la frente.



La FGE insiste en que el homicidio no se encuentra relacionado de ninguna manera con la labor informativa a la que Pérez Aguilando se encontraba relacionado y resalta que en la actualidad no laboraba en ningún medio de comunicación.



“Las líneas de investigación establecen que fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que él servía, toda vez que el homicidio no tiene ninguna relación con actividades periodísticas”, subraya el comunicado.