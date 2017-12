Arriola reprocha a Morena por candidatura de responsable del 'News Divine'

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, reprochó el cinismo con el que Morena propone la candidatura de Francisco Chiguil Figueroa para la Gustavo A. Madero.



Cuestionó que dicho partido se proponga llevar como su candidato a quien ya ocupó el cargo en 2008 y que por impericia, corrupción, falta de profesionalismo y de respeto a las personas, sea responsable de la muerte de 12 jóvenes en el News Divine.



“Es increíble que lo vuelvan a poner en una lista de candidatos para volver a gobernar esta delegación”, puntualizó al reunirse con delegados y militantes del partido de la Gustavo A. Madero.



En este sentido, recalcó que la sociedad está harta de que los gobernantes y los delegados se pongan como objetivo robarle a la gente.



Arriola resaltó que tiene las manos limpias para sacar adelante a la capital del país y acabar con la corrupción: “Tengo experiencia, pero sobre todo tengo las manos limpias; no tengo escándalos, no me gusta robarle a la gente, pero parece que eso se ha vuelto un deporte en la Ciudad de México”.



El precandidato local priista apuntó que en la Gustavo A. Madero ocurre el mayor número de delitos, especialmente con armas de fuego, y la mayoría de estas agresiones violentas quedan impunes, como ocurre en el resto de la ciudad donde sólo seis de cada 100 delitos son resueltos.



Mencionó que en la demarcación se cometieron tres mil 101 delitos en 2016, lo cual, dijo, es sintomático de lo que ocurre en el resto de la Ciudad.



“Por ejemplo, el porcentaje de delitos no resueltos ha pasado de 91 por ciento en 2010 a 94 por ciento en 2017. Y el temor entre la población a sufrir una agresión física aumentó 30 por ciento, al pasar de 23 por ciento en 2011 a 53 por ciento en 2017”, detalló.