Aplazan juicio de 'El Chapo' en EU hasta septiembre

CULIACÁN.-La audiencia judicial preparatoria para la comparecencia del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, prevista para este jueves 19 de enero fue pospuesta por el Juez federal Brian Cogan, para el jueves 15 de febrero, lo que implica que el juicio no se inicie el 16 de abril, sino hasta el mes de septiembre próximo.



El abogado de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, dijo que el juez Cogan actuó de manera unilateral al emitir un comunicado sin dar explicaciones del aplazamiento de la audiencia preparatoria que debía realizarse el 19 de enero, fecha en que se cumple un año de la extradición del Chapo de México a Estados Unidos.



Ante esa decisión, el abogado consideró que el juicio programado para el 16 de abril no podría iniciarse porque no tendría el suficiente tiempo para analizar más de 290 mil páginas de documentos y cientos de miles de conversaciones grabadas, como parte de la evidencia del caso en los meses recientes.



Ante el aplazamiento de la audiencia preparatoria, el abogado Cogan solicitó que el juicio por 17 delitos que se le imputan a Guzmán Loera, ante la justicia estadounidense, no inicie el 16 de abril, sino hasta agosto o septiembre.



Asimismo, la Fiscalía solicitó que el jurado que tendrá que determinar la culpabilidad o no del “Chapo” Guzmán, sea “anónimo y parcialmente aislado” medida que deberían garantizar su imparcialidad y evitaría posibles “acosos, intimidaciones u otra interferencia” e incluso daños, con el fin de “mitigarles cualquier miedo” al expresar su opinión.



La Fiscalía no se opuso al aplazamiento de fechas para la audiencia ni para el juicio. La decisión final será del Juez Brian Cogan.