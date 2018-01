Andrés "Manuelovich" podría ser financiado por Rusia, dice Lozano

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Javier Lozano aseguró que el apoyo de Rusia a la campaña de Andrés Manuel López Obrador es una "amenaza real" para el país.



En conferencia de prensa se le preguntó al vocero de la precampaña de José Antonio Meade si con la declaración de Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, de que no existe evidencia de la intervención rusa en campañas electorales se descartaría el apoyo del país extranjero al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.



Y dijo que se trata de una amenaza real porque hasta ahora, aunque no existen indicios, no se puede descartar que Rusia intervenga de manera clandestina.



Explicó que, aunque no cree en lo que dijo López Obrador de no estar enterado del asunto, la intervención se puede dar a través de ataques cibernéticos masivos.



"Es como la injerencia de Venezuela, de la cual no se ha deslindado el equipo de López Obrador. Lo que estamos observando es una amenaza real y tenemos que estar atentos porque el proceso electoral es más allá del candidato o del partido que represente es una amenaza para el país. No hay que echarlo en saco roto"



Lozano incluso se burló: "le voy a decir Andrés Manuelovich...".



Agregó que "en esa obsesión que lleva-tres consecutivas elecciones presidenciales- es capaz de todo, así como Ricardo Anaya es capaz de ser un joven dictador



"Andrés 'Manuelovich' es capaz o de hacerse guaje o caer fascinado en los brazos de otras potencias con financiamiento o en ese supuesto y generoso llamado de amnistía a grupos criminales podrían apoyarlo con financiamiento", dijo.