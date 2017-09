Anaya no tiene excusas para mantener parálisis legislativa: Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el compromiso del PRI en el Senado para revisar la iniciativa presidencial para eliminar el pase automático del procurador al fiscal general, Ricardo Anaya ya no tiene excusas para mantener la parálisis legislativa y explicar su enriquecimiento.



Así lo manifestó el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, quien advirtió que la responsabilidad sobre la revisión del paquete económico recae en el PAN, pues por instrucciones de su dirigente nacional decidió frenar el trabajo legislativo.



Insistió que su homólogo del blanquiazul prefirió generar un problema de estas dimensiones antes de explicar el origen de 53 millones de pesos y activos industriales que posee, los cuales no presentó en su declaración 3 de 3, por lo que ahora con la revisión de la iniciativa presidencial ya no tendrá excusas.



"Ricardo Anaya ha establecido una cortina de humo que no tiene sentido, porque cada cosa va a su lugar, el paquete económico a la Cámara de Diputados y la discusión sobre el pase automático al Senado de la República. Ya sin excusas, ahora sí que Ricardo Anaya explique lo inexplicable, su enriquecimiento ilícito", subrayó.



Entrevistado en el marco de la reunión de los 300 Líderes, Ochoa Reza convocó a todos los grupos parlamentarios, particularmente al de Acción Nacional, a que actúen de manera responsable para que este jueves se instale la Mesa Directiva en San Lázaro.



"Hacer una invitación a todos los grupos parlamentarios, incluido el PAN, con mi paisano Marko Cortés, para que actúen de manera responsable, que se sienten a la mesa de diálogo, César Camacho tiene todos los elementos para llegar a un acuerdo y en función de eso que se instale ya la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y que inicien los trabajos legislativos", expresó.



El político michoacano recordó que en la trayectoria política reciente de Anaya avaló el pase directo del procurador al fiscal general, por lo que enfatizó que no se puede permitir que mantenga sus chantajes y lastime al Poder Legislativo con una parálisis.