Partidos exigen investigación a fondo en caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN exigió una investigación a fondo, transparente y caiga quien caiga tras los señalamientos de corrupción en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.



En conferencia de prensa, el dirigente panista demandó también que la Procuraduría General de la República de marcha a tras a la reserva de cinco años para mantener oculta toda la información relacionada con la empresa Odebrecht.



“Esto es inmoral y es absolutamente inaceptable, es clarísimo que ahí hay actos de corrupción y lo que exigimos en primer lugar es transparencia plena, que esa información se ventile”, dijo.



Pedimos también, “que se lleve a cabo el procedimiento legal correspondiente para que se sancione a los responsables y que caiga quien caiga después de esta investigación. Basta ya de impunidad y de corrupción en nuestro país”.



Comentó que “este tema es gravísimo y más grave aún porque resulta que recibieron dinero no solo ya estando en el gobierno sino desde la campaña electoral, exigimos una investigación a fondo”.



Anaya Cortés lamentó que con este caso, "nos tuviéramos que enterar por parte de una autoridad extranjera de la corrupción que se comete en nuestro país".



PIDE EN EL SENADO QUE PGR ACTUÉ CON RESPONSABILIDAD



Los Grupos Parlamentarios del PAN y PRD en el Senado de la República, así como el bloque PT-Morena pidieron a la PGR actuar con responsabilidad en el caso de las acusaciones de corrupción en contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.



Fernando Herrera, coordinador parlamentario de Acción Nacional dijo que ante pruebas precisas, si es que las tiene, la PGR debe proceder sin ningún otro tipo de cálculo contra el ex funcionario.



Comentó que el Sistema Nacional Anticorrupción también tiene la obligación de intervenir en este caso, donde se acusa al exdirector de Pemex de recibir un soborno de 10 millones de dólares.



“De oficio, el Sistema tiene una obligación de dar seguimiento a la conducta de los funcionarios públicos, ya está en funcionamiento; y creo que éste es un buen tema para que se dé una puntual investigación y se esclarezcan las cosas”



Señaló que si Lozoya niega los hechos, debe de acreditar su negativa y quienes lo están acusando tienen también la obligación de aportar pruebas que no queden en el mero dicho, en el mero pronunciamiento.