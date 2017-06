Anaya convierte al PAN en todo lo que despreciamos del PRI: Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial afirmó que con “Ricardo Anaya, el PAN se está volviendo todo lo que despreciamos del PRI y se está debilitando como opción de cambio para el 2018”.



En un video difundido en sus redes sociales, insistió que el dirigente de su partido es el responsable directo de la grave derrota en el Estado de México.



Dijo que le ha pedido "que no sea juez y parte en la contienda, jugar limpio, conciliar antes que confrontar y respetar la dignidad de las personas, pero durante dos años, su respuesta ha sido la misma: mentir, hacer trampa, simular, pactar con el gobierno y con otros partidos”.



En ese contexto advirtió: “no voy a validar abusos. No acompañaré a un PAN que renuncie a sus principios, basta de hacer política vieja, basta de la política corrupta de trampas y moches, basta de acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente”.

Hoy, dijo, "le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Le exijo que el PAN defina a su candidato a más tardar en un mes. Exijo un método limpio y justo. El PAN necesita a la candidata o candidato más competitivo. El PAN tiene que ser la mejor opción para la gente".



Insistió que “el PAN se está debilitando como la opción real de cambio para el 2018 mientras nuestros adversarios se fortalecen. Y eso se vio en las elecciones de este domingo. Que no haya duda: los triunfos fueron logrados con un enorme esfuerzo de los candidatos, los militantes y los ciudadanos, pero el Estado de México es la derrota más grave posible. Ricardo Anaya es responsable directo. Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando sólo en sí mismo y en sus ambiciones. La dirigencia del PAN le falló a los mexiquenses”.



Margarita Zavala resaltó que “esta no es una pelea más entre políticos sino una lucha entre distintas formas de hacer y vivir la política y todos tenemos que decidir de qué lado estamos”.



Resaltó que “hoy estamos en una encrucijada. Podemos regresar al pasado, con soluciones viejas que no resuelven nuestros problemas o podemos pensar en algo distinto, elevar la mirada hacia el futuro y unirnos para derribar los muros que no nos dejan avanzar”.



Por eso, anunció, este jueves, iniciará una gira nacional para escuchar a los mexicanos.



“Este es un llamado a los panistas, es un llamado a los ciudadanos que quieren lo mejor para México. Lo que está en juego no es una candidatura, lo que está en juego es el futuro de México”, destacó.