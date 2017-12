Anaya no entiende de finanzas: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- En la primera entrevista a un medio impreso al arranque de su precampaña por el PRI, José Antonio Meade pinta su raya con Ricardo Anaya: su propuesta de renta básica universal, financiada con excedentes del presupuesto, “refleja una falta brutal de comprensión de las finanzas públicas, o si se entiende de finanzas públicas, es un intento real de engañar”.



-En pocas palabras, ¿cómo se llama esa propuesta?



-Se llama contabilidad fraudulenta.



-¿Qué te diferencia de Ricardo Anaya?



-La experiencia, la responsabilidad, la preparación y el compromiso de honrar la palabra.



Sobre la propuesta de López Obrador de dar amnistía a los narcos, Meade discrepa: “Me parece que quien ha dañado el tejido social, ha vulnerado vidas, afectado patrimonios, quien ha acabado con los sueños de otros mexicanos, lo menos que tendría que enfrentar son todas las consecuencias de la ley”.



Y agrega: en un país que está ávido de acabar con la impunidad, viene este planteamiento que hace de la impunidad una norma. “Es un planteamiento que no reconoce lo que a este país le duele”.



-¿Qué hay que cambiar en México?



-Inseguridad, corrupción y fortalecer la economía familiar.



Abunda en el tema: “Si aspiramos a ser una potencia, hay que ir cerrando esas brechas que hoy nos vulneran en seguridad, en corrupción, en economía familiar, en pobreza, en espacios de participación para niñas y mujeres, y de aliento a los jóvenes.



-Dicen que estás muy blanco y que además eres pirrurris.



-Saqué la definición de pirrurris y es un término que se usaba en los años setenta, y yo creo que eso pinta bien al que pretende endilgármelo, pero la novedad es que a mí me ha dado mucho el sol.



-¿Puedes demostrar de qué has vivido y cuántos impuestos has pagado en los últimos diez años?



- De los últimos veinte. Y de toda mi trayectoria profesional.



- Como candidato, ¿vas a marcar distancia con el presidente Peña?



- Una de las cosas que le hace mucho daño al país, es pensar que hay que reinventarlo todo cada seis años, que tenemos que destruir todo, cuestionarlo todo y reinventarlo todo. Esa práctica (de romper) es propia de un momento en el país que no había espacios democráticos. En un México democrático lo que toca, para seguir avanzando, es hacer una evaluación de dónde estamos, reconocer todo aquello que está funcionando, que nos da certeza, y reconocer con la misma claridad, con sentido autocrítico, aquello que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos ofende.



- Entre lo que no ha funcionado está la seguridad. ¿Tendrás alguna propuesta?



- Desde el principio y será central (en la campaña). Es un tema que nos vulnera en lo fundamental. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas. Eso vemos que en la realidad no está funcionando como debiera, y debe llevarnos a la reflexión de qué hay que corregir en las instituciones para que tengamos un resultado distinto.



- La impunidad…



- Sí, claro. Ofrecer impunidad bajo ningún diagnóstico hace sentido, como receta, para enfrentar la violencia. Al contrario. Lo que tenemos hoy en México es que el número de homicidios que terminan con una sentencia es bajísimo.



- La corrupción es otro brazo que atenaza el malestar social



- Ahí tenemos que hacer una revisión de dónde hay opacidad para que tengamos transparencia. Es un tema que es de todos los niveles de gobierno y de la vida cotidiana.



José Antonio Meade hace una pausa, y se pregunta: ¿a qué deberíamos aspirar? Se responde: “A que no hubiera un solo peso al margen de la ley. En todo, en los trámites, en toda interacción con el gobierno, en todos los procesos de contratación.



- López Obrador tiene proyectos que implican 400 o 500 mil millones de pesos y dice que los va a obtener de ahorros.



- Mira, todo el presupuesto del gobierno federal, todo, completo, de todos los ramos administrativos es un millón de millones de pesos, por lo que 500 mil millones de pesos implicaría un país que tuviera que cerrar 14 de 18 secretarías, tendría que acabar con todos los programas médicos, acabar con todos los programas sociales. Esa cantidad implica, para ponerla en perspectiva, el doble a todo lo que gasta el Instituto Mexicano del Seguro Social.



Le preocupa la propuesta de Anaya de financiar la renta básica universal con los excedentes presupuestales: “Me parece profundamente irresponsable que uno destine los remanentes del Banco de México al gasto corriente”. En dos años ha habido remanentes, pero próximo tal vez no. ¿Y entonces?



Esa propuesta “implicaría que se redujeran los programas sociales para quienes más los ocupan, y que se ampliaran para los que no tienen necesidad de ello”.



- ¿Por qué implicaría quitar programas sociales?



- Porque no hay otra forma de financiarlo. Entonces estaríamos ya no como Chucho el Roto, sino como Roto el Chucho.



- ¿Cuáles serían los dos o tres grandes retos para el próximo gobierno?



- Tenemos un reto en materia de seguridad, un reto en materia de corrupción, un reto en consolidar la economía familiar, y seguimos teniendo un reto de inclusión.