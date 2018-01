AMLO y Anaya no tienen proyecto de nación y sólo critican: Osorio Chong

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este martes que los precandidatos a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, no tienen un proyecto de nación y sólo hacen críticas.



“Sobre Andrés Manuel, no hay ninguna congruencia en sus planteamiento. No hay un sustento, un proyecto de nación para el país. No hay nada que pueda voltear a ver la ciudadanía, solamente critica y hace señalamientos (…) En el caso de Anaya, solamente habla de críticas y señalamiento, lo que le da electoralmente, pero no habla de construir, de un proyecto de nación”, explicó en entrevista para Grupo Fórmula.



Acerca del precandidato del PRI, José Antonio Meade, Osorio Chong aseguró que es una persona preparada.



“Meade es una gente muy preparada, una persona que lleva en cada uno de sus pronunciamientos la alternativa de que el país vaya para adelante (…) Hay que decirlo con claridad: Meade no sólo es experiencia, tiene un sustento que le permite hablar de que el país puede ir mucho mejor. Lo ha demostrado toda su carrera”, afirmó.



Sobre si apoyará al exsecretario de Hacienda y Crédito Público en su precampaña rumbo a la Presidencia, dijo que sí estará en el proceso.



“Ya me vieron (al lado de Meade), me seguirán viendo y por supuesto que lo voy a hacer”.



El exsecretario de Gobernación confirmó que el motivo de su renuncia a la dependencia federal es la búsqueda de un espacio en el Senado por la vía plurinominal.



“Es una posibilidad en mi partido de buscar el espacio en el Senado por la vía plurinominal. Hay que esperar los tiempos, por lo que será más adelante. Por lo pronto, voy a apoyar a mi partido en el proceso que se avecina. Es el camino que estoy buscando”, reiteró.



Osorio Chong dejó la Secretaría de Gobernación este miércoles, tras más de cinco años de estar al frente de la dependencia federal. En su lugar fue nombrado Alfonso Navarrete Prida.