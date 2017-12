AMLO tiene el diagnóstico correcto... sin soluciones: Anaya

Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente reconoció que Andrés Manuel López Obrador no se equivoca en el diagnóstico sobre la situación del país "pero se equivoca en la solución".



Ejemplificó con los casos de violencia y corrupción de los que, aseveró "ofrece soluciones del pasado"



Al reunirse con militantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Anaya Cortés apuntó que López Obrador ofrecer negociar con el crimen organizado para terminar con la ola de violencia que se vive en el país.



En ese sentido, Anaya Cortés explicó que esa solución se propuso hace 25 años en Colombia, cuando el gobierno de aquel país negocio con los grandes capos; "de hecho, se incrementó la violencia".



Y sobre el tema del combate a la corrupción, donde el precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asegura que con el arribo de una persona honesta a la Presidencia de la República se terminará, Anaya Cortés dijo que el mejor ejemplo de deshonestidad fue la Jefatura de Gobierno que encabezó.



En ella, aseveró, participaron personajes como René Bejarano Martínez, Gustavo Ponce Meléndez y Carlos Imaz Gispert, entonces delegado en Tlalpan.



Subrayó que lo que el frente propone es un cambio "inteligente con visión de futuro" como el que sucedió en Chile o en Alemania, donde Angela Merkel ha logrado formar gobierno en tres ocasiones uniendo a los demócratas cristianos y los social demócratas, "algo que se parece mucho a los partidos del frente".



Antes, a pregunta expresa sobre la revelación de las amenazas vertidas contra la periodista Miroslava Breach por parte de políticos ligados al PAN, Anaya Cortés dijo confiar plenamente en el gobernador Javier Corral y en su equipo de trabajo.



"Confió plenamente en el gobernador Javier Corral, en su equipo de trabajo, en la Fiscalía de Chihuahua y nosotros reiteramos el respaldo para que vayan hasta las últimas consecuencias y castiguen con todo el peso de la ley al que resulte responsable de ese crimen".



Y sobre la posible participación de Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, como aspirante a una diputación federal, aseveró que el PRD le ha dado la certeza que "no es candidato en este momento" del Frente.