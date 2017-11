Este es el mapa que AMLO traza para mudar al gobierno federal

Andrés Manuel López Obrador propuso que las dependencias federales se trasladen a otros estados para generar derrama económica pareja en todo el país.



En un video difundido a través de sus redes sociales, el dirigente nacional de Morena aseguró que con esta medida se beneficiará a mayor población en todo el territorio.



Señaló que el objetivo es “que no sólo haya islas de crecimiento y el resto de la República esté en el abandono”.



Detalló que la propuesta la ha venido desarrollando desde hace dos semanas, y subrayó la necesidad de descentralizar el gobierno federal de la Ciudad de México, porque “después de los sismos del 7 y 19 de septiembre se demostró que no se puede concentrar la población sólo en la capital de la República, hay mucha fragilidad y con los siniestros se perdieron muchas vidas”.



“Dicha acción no se realizará de manera arbitraria, se convencerá a los trabajadores de las secretarías, porque se les dará apoyos especiales a los que quieran trasladarse de la Ciudad de México a un estado, habrá facilidades amplias para adquirir viviendas en los estados y para que sus hijos encuentren escuelas, salgan adelante en los distintos estados de la República”, afirmó.



López Obrador dijo que la descentralización ayudará a reactivar la economía de los estados y será por convencimiento.



“Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida; tendrán crédito para vivienda; jubilaciones anticipadas; aumento salarial; permuta de plazas y otras garantías”.



Expuso que la propuesta inicial sería la siguiente:

Turismo a Chetumal, Quintana Roo;

Medio Ambiente a Mérida, Yucatán;

PEMEX a Ciudad del Carmen, Campeche;

Energía a Villahermosa, Tabasco;

CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

CONAGUA a Veracruz, Veracruz;

Desarrollo Social a Oaxaca, Oaxaca;

SEP a Puebla, Puebla;

Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala;

Caminos y Puentes a Cuernavaca, Morelos;

INFONAVIT a Toluca, Estado de México;

Salud a Chilpancingo, Guerrero;

IMSS a Morelia, Michoacán;

Ganadería a Guadalajara, Jalisco;

ISSSTE a Colima, Colima;

INEGI a Aguascalientes, Aguascalientes;

Función Pública (Contraloría) a Querétaro, Qro;

Secretaria del Trabajo a León, Guanajuato;

Desarrollo Urbano a Pachuca, Hidalgo;

DICONSA a Zacatecas, Zacatecas;

Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, SLP;

Economía a Monterrey, Nuevo León;

Nacional Financiera a Torreón, Coahuila;

La Comisión Forestal a Durango, Durango;

Minería a Chihuahua, Chihuahua;

Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas;

FONATUR a Bahía de Banderas, Nayarit;

Pesca a Mazatlán, Sinaloa;

Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora;

CONACYT a La Paz, Baja California Sur;

SAT a Mexicali, Baja California;

Puntualizó que Presidencia, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México por razones que explicará más adelante.