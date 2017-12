AMLO promete al magisterio ‘verdadera’ reforma educativa

El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió al magisterio que de ganar la contienda del 1 de julio de 2018 cancelará la reforma educativa y establecerá un nuevo acuerdo con los maestros para concretar una “verdadera” reforma al sector.



En Tabasco, envió un mensaje al magisterio nacional agrupado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el que se comprometió a cancelar lo que dijo es “la mal llamada reforma educativa”.



Aseveró que la reforma aprobada en este sexenio se trató de una farsa que humilló a los profesores y que nada tiene que ver con mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas del país.

“Lo tengo que decir así, claro, breve, para que no quede a malas interpretaciones, no se va a seguir humillando al magisterio nacional, se va a respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros, que es por ellos que sabemos mucho o poco, se lo debemos a nuestras maestras y a nuestros maestros, no va a continuar esa farsa que ni siquiera es una reforma educativa, porque no tiene nada que ver con mejorar la calidad en la enseñanza”, manifestó.



Por ello, López Obrador dijo que desde su tierra, Tabasco, se comprometía a que una vez que llegue a la presidencia de la República establecerá un nuevo acuerdo con maestros y padres de familia para realizar una auténtica reforma educativa.



“Les digo que tengan confianza que vamos a hacer un acuerdo con maestros, con padres de familia, para llevar a cabo una auténtica, una verdadera reforma educativa y mejorar la calidad de la educación en nuestro país”, manifestó.