Ante debacle de Delfina, AMLO prepara conflicto postelectoral: PRI

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, dijo este sábado que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, está anticipando su derrota en el Estado de México, "porque Delfina Gómez ya perdió, y ya prepara acciones de desestabilización para después de la elección", apuntó en un comunicado.



“López Obrador está anticipando su derrota, Delfina ya perdió; el que menos cree en Delfina es López Obrador, por eso ya está preparando la desestabilización después de la elección", afirmó Ochoa Reza.



“Esa es la marca de la casa, esa es la marca de Morena, esa es la marca de López Obrador y no se lo vamos a permitir en el Estado de México”, puntualizó en el documento.



En el mismo sentido, sostuvo que Alfredo Del Mazo ganará las elecciones del Estado de México el próximo 4 de junio, con el voto libre de las y los mexiquenses.



“No le vamos a permitir a López Obrador que haga lo que siempre hace cuando desconoce los resultados electorales: invade calles, toma Reforma, no lo vamos a permitir.



"López Obrador es una amenaza para el Estado de México y para México. Nuestro país enfrenta un claro reto en 2017 y que trasciende a 2018, no podemos permitir que avance en México la oscura caverna del populismo autoritario", remarcó.



Recordó que ningún país de América Latina ha sido beneficiado con los gobiernos populistas, lo que ha generado un rechazo en la región, por lo que enfatizó que tampoco se debe permitir su avance en México.



