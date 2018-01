AMLO encabeza gira de precampaña con Rutilio Escandón en Chiapas

Andrés Manuel López Obrador arrancó en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, en compañía de Rutilio Escandón Cadenas, precandidato de Morena a la gubernatura de la entidad, una gira de precampaña con un llamado al pueblo a cerrar filas con los abanderados de su movimiento, para lograr la transformación del país.



Ante miles de hombres, mujeres y jóvenes que se congregaron en el Parque de la Feria del municipio, el político tabasqueño sostuvo que acudió a Chiapas para apoyar a los precandidatos de su partido y a su amigo y compañero de lucha, de muchos años de lucha, Rutilio Escandón Cadenas, quien busca encabezar en el estado la alianza “Juntos Haremos Historia”.



Acuerpados por los liderazgos estatales de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, los que integran la alianza,, ambos precandidatos llamaron a las bases a llevar el mensaje de esperanza casa por casa y tener cuidado para evitar la compra de votos cuando las elecciones, porque el movimiento ha crecido, sigue creciendo y “los adversarios están nerviosos”.



Esta vez, habrá un presidente del sureste de México, exclamó López Obrador, tras recordar que desde hace 60 años no asume la presidencia ningún político de dicha región, pero esta vez sí, con lo que arrancó silbidos y ovaciones de los cerca de cinco mil personas provenientes de distintos municipios de la región Tulijá Tseltal Chol del estado.



En ese sentido, el precandidato Rutilio Escandón Cadenas resaltó que AMLO es el hombre que conoce los problemas y las propuestas para sacar adelante a Chiapas y al país, por lo que convocó a una gran brigada para caminar todos los días y hablar con la gente de la esperanza que se acerca, para que el 1 de julio de este año se establezca una nueva cultura democrática y ética.



El aspirante a encabezar la alianza Morena, PT y PES en el estado sostuvo que en Morena caben todas las expresiones sociales y no se discrimina a nadie, y Andrés Manuel, hombre sensible, es el hombre que va a dar solución, porque es alguien que ha caminado y sabe lo que se necesita para transformar a México.



Por su parte, AMLO detalló que con el triunfo de su movimiento se le dará mayor impulso a la economía, al campo, a la educación y se terminará con la corrupción y el derroche del presupuesto en el gobierno, porque se trata de un movimiento inspirado en los ideales de los padres de la patria y no en gobiernos extranjeros como han señalado los adversarios políticos.



Asimismo, al continuar con la gira en el municipio de Yajalón, señaló que nunca se había estado tan cerca de una transformación pacífica, sin violencia; de una transformación profunda, que cambiará el régimen corrupto y de privilegios. Por ello, el 1 de julio se va a resolver si se quiere un cambio verdadero o más de lo mismo. Serán unas elecciones históricas.



Tras ser recibidos por miles de hombres y mujeres que llenaron la plaza central de Yajalón, Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas encabezaron otro mitin en la comunidad de Bachajón, del municipio de Chilón, en las últimas horas de la tarde, el tercero de una lista de 18 municipios que recorrerán en seis días.