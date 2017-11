AMLO divide y desdeña a las instituciones: 'The Economist'

Aunque es el aspirante presidencial puntero para los comicios de 2018, la influyente revista británica The Economist comentó que Andrés Manuel López Obrador “ha minado las instituciones democráticas de México”.



La publicación destaca que si bien Lázaro Cárdenas del Río y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dos de sus pilares políticos, “buscaron reducir la división social, no aumentarla y rara vez incitaban al odio contra los rivales, en cambio, López Obrador es menos aficionado a los gestos unificadores”.



El semanario londinense considera que el dirigente de Morena “debe de encaminar su rumbo hacia las políticas de su modelo a seguir: Lázaro Cárdenas, quien es recordado por apoderarse del petróleo de empresas extranjeras y por la promulgación de reformas agrarias”.



Sin embargo, puntualiza que el general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los políticos que dice admirar López Obrador, “construyó la estabilidad y las instituciones democráticas del país, que desdeña el líder de Morena”.



En un análisis-perfil sobre el dos veces candidato presidencial, la publicación recuerda que “después de una derrota estrecha en las elecciones presidenciales de 2006, se negó a conceder, alegando sin pruebas que el resultado fue fraudulento. Se declaró el ‘presidente legítimo’ y dirigió protestas durante semanas”.



“Lázaro Cárdenas era un orgulloso constructor de instituciones, no un populista”, apunta la revista británica, y subraya que el expresidente de México de 1934 a 1940 “no se aferró al poder, y en lugar de elegir a un radical como su sucesor, se declinó por un moderado” (Manuel Ávila Camacho).



The Economist detalla que esa decisión de Cárdenas “preparó el escenario para décadas de estabilidad política, el crecimiento económico de México, y afianzó el principio de no reelección en el país”.



“Si bien el PRI era corporativista, fue más fuerte que las personas que lo administraron y único en América Latina. En cambio, el señor López Obrador no podría ser más diferente. Ha minado las instituciones democráticas de México”, recalca la publicación británica en su edición de esta semana.



Señala que “aparentemente el líder de Morena parece entender mal cómo su ídolo, Lázaro Cárdenas, dejó un legado tan duradero”.



Menciona que “Lázaro Cárdenas tenía un agudo sentido de lo que su hijo, Cuauhtémoc (Cárdenas Solórzano), ha llamado ‘la distinción entre lo popular y lo populista”.



El semanario también destaca que López Obrador “tiene poco uso para los partidos políticos”, y explica que “luego de postularse dos veces como candidato presidencial por el PRD, lo abandonó en 2012 para formar Morena, un nuevo partido de izquierda, puramente como vehículo para su candidatura”.