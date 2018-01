AMLO asegura que perdonaría a Salinas y Peña por la unidad del país

El precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está dispuesto a perdonar a Carlos Salinas de Gortari y al presidente Enrique Peña Nieto para unir al país.



Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con estos personajes, a los que el tabasqueño ha criticado por "dañar" al país y encabezar lo que él llama "La mafia del poder", el tabasqueño contestó: "sí, no es mi fuerte la venganza, lo que importa es sacar adelante a México.



"No odio, yo no podría vivir con odios, soy muy feliz. Vamos a poder entendernos con todos", comentó el morenista en entrevista con el director general de Grupo Cantón, Miguel Cantón Zetina, al que pertenece el diario Tabasco Hoy.



Por ello, el político tabasqueño afirmó que a pesar de que impulsa nuevas reglas de “cero corrupción y cero impunidad”, eso no significa que promoverá persecuciones de políticos.



En la entrevista, afirmó que la Presidencia de la República no se utilizará para cuestiones políticas ni para venganzas.



“No voy a necesitar legitimarme con medidas espectaculares, cuando un presidente no tiene el respaldo del pueblo, tiene que actuar de forma espectacular, tiene que buscar con golpes publicitarios, ganar legitimidad."



“Yo no voy a tener necesidad de eso. Ponerme a ver desde el primer día cómo meter a la cárcel a personajes de la mafia del poder, no. No va a ser así, no necesitamos eso”, enfatizó.