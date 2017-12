AMLO acusa que Peña no defendió los intereses de México ante Trump

El presidente Enrique Peña Nieto no supo enfrentar a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ni defender los intereses de México, aseveró Andrés Manuel López Obrador.



Por ello, el precandidato presidencial de Morena señaló que el

mandatario estadounidense armó su reforma fiscal sin tomar en cuenta

la voz del gobierno mexicano: “hacen lo que quieren”, enfatizó.



Durante su recorrido por Hidalgo, dijo que es evidente que el

presidente mexicano fue mal aconsejado sobre cómo llevar la relación

con Trump y en ese sentido responsabilizó de las “fallas” al canciller

Luis Videgaray.



“Lamento que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya perdido tiempo y

no haya elaborado un plan, Peña se sometió, no supo defender con

decoro al pueblo de México, no supo enfrentar a Trump, falló la

estrategia y estuvo mal aconsejado por Luis Videgaray desde que lo

invitó a venir a México”, señaló.



Dijo que a diferencia de Peña, que invitó a Trump a México en periodo

electoral, él no buscará reunirse con el presidente de Estados Unidos,

pues no se debe permitir la intervención extranjera en los comicios

mexicanos.



En lo que sí está trabajando, comentó López Obrador, es en definir una

estrategia para hacer frente a la reforma fiscal aprobada en Estados

Unidos, de modo que se fortalezca el marco fiscal para que los

inversionistas y empresarios cuenten con igualdad de condiciones para

establecerse en territorio nacional.



Entre las propuestas que incluiría, comentó el político tabasqueño,

destaca la homologación del impuesto al consumo con Estados Unidos,

así como la reducción del IVA en la frontera norte.



Aseguró que el plan que traza junto con su equipo parte del concepto

de que de llegar a la Presidencia realmente cambiarán la relación

entre México y Estados Unidos: “Vamos a procurar que sea de amistad,

de cooperación, pero no de subordinación”, indicó.