ALDF notifica a Rigoberto Salgado sobre inicio de proceso de remoción

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) notificó al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez sobre el proceso de remoción que inició la Comisión Jurisdiccional.



Además se le informó que acudir a este recinto legislativo el martes 29 para conocer dicho proceso, aclarando que deberá ir personalmente. Sin embargo, el delegado ni siquiera salió a recibir el documento, mismo que acudió a entregar el secretario de la comisión y diputado del PAN, José Manuel Delgadillo.



La directora jurídica de la demarcación, Miriam Jiménez, recibió el documento y aseguró que el jefe delegacional estaba muy ocupado.



El documento establece: “se hace de su conocimiento la de la citación ordenada y que tendrá verificativo el 29 de agosto de 2017 (dos mil diecisiete) a las 14 (catorce) horas en el Salón Luis Donaldo Colosio en este recinto Legislativo (ALDF)”.



El legislador informó que Salgado Vázquez no incurrirá en desacato si no asiste este martes, donde se le entregará un legajo de más de dos mil hojas de denuncias en su contra, a las que deberá responder en su defensa.



Además dijo que se le citará el 18 de septiembre cuando deberá comparecer de manera obligada y si no lo nace se entenderá que acepta los cargos y será destituido.