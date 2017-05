Ya no hay tiempo para una segunda vuelta en 2018

Senadores consideran que ya no hay tiempo para ir a una reforma constitucional que aplique la segunda vuelta electoral en la elección presidencial. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores, exlegisladores y académicos aseguraron que ya no hay tiempo para ir a una reforma constitucional que aplique la segunda vuelta electoral en la elección presidencial del próximo año.



Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, precisó que el artículo 105 de la Constitución dispone que una vez iniciado el proceso electoral, como también lo establece la Ley General de Procesos Electorales, no podrá modificarse ningún aspecto en la legislación electoral. De hecho esta prohibición aplica desde tres meses antes del inicio de la fecha oficial del periodo. Destacó que el proceso electoral de 2018 inicia la primera semana de septiembre de este año.



El presidente del Senado, Pablo Escudero, señaló que una reforma de ese tipo debió haberse resuelto en este mes, ya que “por tratarse de un cambio constitucional, tenía que haber ido a las dos cámaras, en un extraordinario, y luego ir a recorrer los estados. Evidentemente ya no hay tiempo para eso”.



Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI y promotor de la figura de los gobiernos de coalición, también coincidió en que ya no hay tiempo para aprobar en el Congreso la segunda vuelta en los comicios presidenciales.



El profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, consideró que urge que el próximo gobierno avance en un nuevo diseño político-electoral que incorpore la segunda vuelta en comicios presidenciales, pues “ayudaría en un escenario de gran competencia entre cuatro fuerzas políticas con representatividad nacional”.



Apenas el pasado 8 de mayo, Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, convocó en Change.org para que en México se instaure la segunda vuelta en la elección de 2018, pues, dijo, ayuda a generar coaliciones de gobierno y mayorías estables.



Además, la semana pasada, en un foro con empresarios, Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos afirmaron que seguramente en los comicios del próximo año, el candidato ganador no obtendrá más del 40 por ciento de votos, como sucede desde el 2000.