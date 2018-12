Acusaciones de traición y canciones de 'Paquita', en agarrón en San Lázaro por IEPS a gasolinas

Durante la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 en la Cámara de Diputados de este martes, los legisladores de Morena y la oposición se enfrentaron y se acusaron de traición a México en el tema del impuesto a las gasolinas y reventaron la sesión.

Luego de un receso anunciado por la diputada Dolores Padierna, la vicepresidenta de la cámara baja, Dulce María Sauri, dijo que la sesión continuará el día de mañana miércoles.

Pablo Guillermo Angulo, diputado del PRI, presentó una reserva para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas.

“La demagogia, la mentira como recurso de engañar a la gente con fines políticos es perverso. Prometieron al pueblo bajar las gasolinas, y hoy el IEPS no solo no bajó, si no que va en aumento”, dijo.

La reserva fue votada por el Pleno y desechada luego de que se obtuvieran 166 votos a favor, 301 en contra y 3 abstenciones.

Cecilia Anunciación Patrón, legisladora del PAN, señaló que se acusa a ese partido del gasolinazo, pero “sabemos que es su demagogia”.

El PAN, dijo, se ha reservado el IEPS a los combustibles, año con año ha solicitado al Gobierno que baje el impuesto y ha votado en contra de que se mantenga el impuesto.

“La reforma fiscal del 2013, a la que siempre nos hemos opuesto, hoy Morena y sus aliados van a ratificar para seguir sacrificando el bienestar del pueblo mexicano”.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, acusó que durante el gobierno de Felipe Calderón se creó el impuesto a las gasolinas. “Ustedes (PAN) son los padres, las madres de ese impuesto. ¡Farsantes! (…) Si tuvieran un poquito de vergüenza se pondrían una bolsa de papel en la cara”.

Agregó que “querían moches, querían seguir saqueando al pueblo, pero el pueblo despertó y votó por nosotros”.

La canción de Paquita La del Barrio, Hipócrita, sonó en la intervención del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien señaló que el PAN, el PRI, MC y PRD votaron la Ley de Ingresos 2017, “donde adelantaban en un artículo la liberalización del mercado de las gasolinas, a pesar de que la Ley de Hidrocarburos preveía la liberalización hasta 2018, y además de que no había las condiciones para generar un mercado competitivo de las gasolinas".

Remarcó que para lograr que bajen las gasolinas se tiene que recuperar la capacidad de producción nacional y recuperar las refinerías. “La refinería de Dos Bocas más el rescate de refinerías va a permitir aumentar la producción nacional y, en el mediano plazo, reducir el precio de las gasolinas”.

En tanto, la diputada de Morena, Dolores Padierna, indicó que los precios del petróleo han disminuido y aunque aún no se tiene el precio de importación, es altamente probable que se puedan reducir precios de combustibles.

Después de que se votara en contra eliminar el IEPS, Dolores Padierna declaró desechada la propuesta de quitarles recursos a la propuesta de López Obrador, y eso provocó que panistas subieran a la tribuna.

De acuerdo con el documento de la Iniciativa de Ley de Ingresos, en 2019 se prevé recaudar 269 mil 300 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de combustibles, es decir, 11 mil millones de pesos o cuatro por ciento más que lo aprobado para este año.

El nuevo Gobierno había asegurado desde la campaña electoral que no había espacio fiscal para eliminar los impuestos a las gasolinas, sino que el incremento de los precios se darían conforme a la inflación. Además, prometió que los gasolinazos acabarían en los tres primeros años de su administración.

El IEPS que se cobra por cada litro de diésel es de aproximadamente 1.40 pesos; por la gasolina Magna es de 4.59 pesos por litro; y por la gasolina Premium es de 3.88 pesos por litro.

Luego del anuncio de la cancelación de la sesión, el diputado Delgado dijo que se reunió con el grupo parlamentario de Morena para continuar la discusión el miércoles "para desahogar la ley de ingresos y eventualmente tendremos también ley de remuneraciones".

Mario Delgado reconoció que el tema del gasolinazo tiene distintos matices, lo que ocasionó que se alteraran los ánimos en el Pleno y que la discusión no pudiera realizarse de manera conveniente.

Además, apuntó que Morena siempre buscará el diálogo respetuoso para generar debate y reiteró el compromiso del partido para cambiar el modelo energético y así reducir el precio de la gasolina. "Por eso hemos sido muy claros de cuál es el tratamiento del IEPS y cuál es el falso debate que está planteando la oposición, y qué pasos vamos a tomar para que en el mediano plazo reduzcamos la dependencia que tiene el país, aumentemos capacidad de refinación y con eso estemos en posibilidad de reducir el precio".

Por su parte Óscar González, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, dijo que su partido sigue firme. "Vamos a sacar el Paquete Económico de manera responsable. Hay resistencias del cambio de modelo económico, pero vamos a seguir avanzando (...) tenemos el compromiso de seguir bajando la gasolina".

Además, indicó que el compromiso del partido es con México, no con otras fuerzas políticas.

Con información de Zenyazen Flores y Víctor Chávez.