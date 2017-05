A pesar de oposición, Línea 7 del Metrobús no modificará ruta: Sobse

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que organizaciones vecinales de Polanco y la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) exigen modificar la ruta de la Línea 7 del Metrobús o detener su construcción sobre paseo de la Reforma, Edgar Tungüí Rodríguez, secretario de Obras y Servicios (Sobse), aseguró ni se detendrá ni se modificará su trayecto, al tener un avance del 37 por ciento.



En entrevista, expuso que “la ruta del Metrobús no cambiará, mantiene el trazo por Avenida Paseo de la Reforma, se está revisando la transición del autobús de doble piso con el servicio complementario que llegará hasta Santa Fe. Estamos pendientes a las reuniones y modificaciones técnicas requeridas por la Dirección General de este sistema de transporte”.



María Ignacia Morán, del comité de la colonia Polanco Reforma; Eduardo Farah, de Chapultepec Polanco; Ernesto Sainz, de Los Morales; Leopoldo Vargas, de Los Morales sección Palmas; Artemisa Negrón, de Rincón del Bosque, y representantes de las colonias Chapultepec Morales y Los Morales Alameda, entregaron una carta a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado y a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchtil Gálvez, en la que exigieron modificar el trazo, para que no corra por Reforma, sino por Chapultepec y Constituyentes.



En la misiva aseguran que en el tramo de Circuito Interior a la Fuente de Petróleos, se “paralizará la circulación”, porque de los tres carriles por sentido, uno sería para Metrobús y los otros dos, para autos.



“Se bloqueará la entrada y salida a Polanco y eventualmente a Las Lomas, por lo que estas colonias quedarán asfixiadas por una ruta innecesaria de Metrobús”, advirtieron.



El titular de la Sobse manifestó que trabaja en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Metrobús para atender las inquietudes vecinales, en especial la referente a la operación en la Fuente de Petróleos.



También contra su contrucción, la integrante de la AMDA, Diana Ponce Nava, exprocuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, afirmó que el gobierno capitalino no tiene facultades para aprobar este corredor, debido a que el Paseo de la Reforma es un bien de dominio público federal, con base en la ley general de bienes nacionales.



Expuso que impactará negativamente a un promedio de cien monumentos históricos y artísticos ubicados en Reforma y Calzada de Los Misterios, para la cual no se cuentan con las autorizaciones ni los dictámenes técnicos correspondientes para la realización de obras.



Interrogado al respecto, Tungüi Rodríguez respondió que no hay riesgo de que se detenga la construcción, pues se cuenta con todas las autorizaciones que se requieren, incluida las del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



“Los trabajos de construcción continúan con el acompañamiento del INAH para preservar el acervo cultural localizado en la ruta del corredor de transporte, el cual incluye la rehabilitación de los monumentos de los Misterios y el rescate de las Glorietas ubicadas en la zona norte de Avenida Paseo de la Reforma”, concluyó.



La Línea 7 del Metrobús unirá la zona norte de la Ciudad de México con el poniente de la misma (Indios Verdes-Santa Fe), reducirá 40 por ciento los tiempos de traslado de las casi 130 mil personas con necesidades de viaje dentro de las cuatro delegaciones por las que circulará: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.